Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зима — время сильных решений: чек-лист дачника для теплицы, который окупится летом
Российская версия ИИ будет думать как человек — Мишустин
Леонов и Толкунова помогли Крутому получить комнату в Москве
В Псковской области автотуризм выходит на новый уровень — Кристина Кобызь
Подкова на елке поможет привлечь удачу в 2026 году, по мнению астрологов
Кошки любят маленькие коробки, считая их более безопасными
Изношенные фрикционные диски и масло вызывают рывки АКПП
Как приготовить сочное барбекю без гриля в скороварке
Дмитрия Диброва могут "отменить" после скандального видео

Норвежский фонд под вопросом: что произошло с кредитом для Украины

Судьба кредита для Украины решена: жёсткое заявление Норвегии
1:09
Экономика

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере отклонил предложение об использовании суверенного фонда благосостояния страны для выдачи Украине кредита в размере 140 миллиардов евро.

запрет
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
запрет

Данное заявление прозвучало на фоне дискуссий в Евросоюзе о возможности выделения средств из замороженных российских активов.

Предложение ЕС и разногласия

В конце сентября Европейская комиссия выдвинула инициативу о предоставлении Украине "компенсационного кредита" на сумму приблизительно 140 миллиардов евро. Источником финансирования предполагалась прибыль, полученная от замороженных российских активов, попавших под санкции. Эти средства должны были быть направлены на покрытие оборонных расходов и бюджетных потребностей Киева, пишет "Интерфакс".

Отсутствие консенсуса в ЕС

Стере подчеркнул, что в Евросоюзе пока не достигнуто единого мнения по данному вопросу.

"Существует много различных мнений, и, я полагаю, было бы уважительным позволить сделать всем собственные оценки", — отметил он.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Мировая кооперация
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Красота и стиль
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Красота и стиль
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Популярное
Призрак ледникового прошлого вернулся: медведь, которого считали исчезнувшим, снова на свободе

Фотоловушка в "Алтын-Емеле" запечатлела редкого бурого медведя — одного из самых скрытных хищников Тянь-Шаня. Это открытие стало важным сигналом о восстановлении природного баланса в заповеднике.

В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Мелирование создаёт мягкий переход между окрашенными и седыми прядями
Свет и дерзость против времени: красить или мелировать, чтобы седина заиграла по вашим правилам
Шаман способен на большее: певцу указали на его главную ошибку, мешающую расти дальше
Густые брови без боли и салонов: простые методы, которые заменят микроблейдинг и татуаж
Крушение С-130: случайность или ошибка системы ПВО Азербайджана? Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Старое видео ударило по репутации Диброва: блогеры уверены — компромат всплыл не просто так
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Поклонники бьют тревогу: Пугачёва готовится к шагу, о котором может пожалеть слишком поздно
Поклонники бьют тревогу: Пугачёва готовится к шагу, о котором может пожалеть слишком поздно
Последние материалы
Как приготовить сочное барбекю без гриля в скороварке
Дмитрия Диброва могут "отменить" после скандального видео
Масалитин заявил, что Станковичу следовало доработать до зимы
Повышенный аппетит у кошки может быть признаком гипертиреоза
Джампинг джек ускоряет разогрев мышц и суставов — фитнес-инструкторы
Ким Кардашьян обратилась к экстрасенсам перед экзаменом
Заработает закон, который изменит рынок маркетплейсов — Михаил Мишустин
В России зарегистрировали 1076 новых машин Mazda за месяц — Автостат
Гольфстрим может исчезнуть — учёные бьют тревогу
Термокомпостеры ускоряют переработку отходов в 3 раза — специалисты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.