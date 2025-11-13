Норвежский фонд под вопросом: что произошло с кредитом для Украины

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере отклонил предложение об использовании суверенного фонда благосостояния страны для выдачи Украине кредита в размере 140 миллиардов евро.
Данное заявление прозвучало на фоне дискуссий в Евросоюзе о возможности выделения средств из замороженных российских активов.
В конце сентября Европейская комиссия выдвинула инициативу о предоставлении Украине "компенсационного кредита" на сумму приблизительно 140 миллиардов евро. Источником финансирования предполагалась прибыль, полученная от замороженных российских активов, попавших под санкции. Эти средства должны были быть направлены на покрытие оборонных расходов и бюджетных потребностей Киева, пишет "Интерфакс".
Стере подчеркнул, что в Евросоюзе пока не достигнуто единого мнения по данному вопросу.
"Существует много различных мнений, и, я полагаю, было бы уважительным позволить сделать всем собственные оценки", — отметил он.
