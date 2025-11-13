Норвежский фонд под вопросом: что произошло с кредитом для Украины

Судьба кредита для Украины решена: жёсткое заявление Норвегии

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере отклонил предложение об использовании суверенного фонда благосостояния страны для выдачи Украине кредита в размере 140 миллиардов евро.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info запрет

Данное заявление прозвучало на фоне дискуссий в Евросоюзе о возможности выделения средств из замороженных российских активов.

Предложение ЕС и разногласия

В конце сентября Европейская комиссия выдвинула инициативу о предоставлении Украине "компенсационного кредита" на сумму приблизительно 140 миллиардов евро. Источником финансирования предполагалась прибыль, полученная от замороженных российских активов, попавших под санкции. Эти средства должны были быть направлены на покрытие оборонных расходов и бюджетных потребностей Киева, пишет "Интерфакс".

Отсутствие консенсуса в ЕС

Стере подчеркнул, что в Евросоюзе пока не достигнуто единого мнения по данному вопросу.

"Существует много различных мнений, и, я полагаю, было бы уважительным позволить сделать всем собственные оценки", — отметил он.