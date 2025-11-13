5 триллионов рублей в игре: что готовит новый закон для маркетплейсов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Согласно заявлению премьер-министра Михаила Мишустина, сделанному на форуме "Цифровые решения", закон, призванный обеспечить защиту пользователей и продавцов на маркетплейсах, начнёт действовать с октября 2026 года. 

Защита интересов пользователей и бизнеса

Закон, разработанный по инициативе президента Владимира Путина, ставит своей целью защиту прав и интересов как покупателей, так и предпринимателей, осуществляющих торговлю через онлайн-платформы.

Роль маркетплейсов в развитии электронной торговли

Премьер-министр Мишустин отметил, что развитие маркетплейсов оказывает значительное влияние на расширение рынка электронной коммерции. Он также сообщил, что объем транзакций в этой сфере за первые шесть месяцев текущего года достиг отметки в пять триллионов рублей, сообщает РИА Новости.

