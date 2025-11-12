Китай приготовил редкий удар для США: экспорт редкоземельных элементов под контролем — что задумали

Экспортная политика Китая меняется по редкоземельным элементам — The Wall Street Journal

Экономика

Правительство Китая разрабатывает систему, позволяющую контролировать экспорт редкоземельных элементов и металлов в США. Инициатива нацелена на предотвращение попадания стратегически важного сырья в распоряжение американских оборонных предприятий.

Фото: commons.wikimedia.org by Peggy Greb, US department of agriculture, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Редкоземельные металлы

Закупки на основе лицензии

В рамках этой программы определенная группа китайских компаний получит право закупать специализированные товары на основании генеральной лицензии, что фактически представляет собой упрощенный механизм для одобрения экспортных операций.

При этом, им не потребуется оформление отдельных лицензий на каждую отдельную покупку. В то же время, как сообщает The Wall Street Journal, случается, что китайские компании, участвующие в данной программе, лишаются этого разрешения, что вызывает недовольство в Пекине.

Приостановка запрета на экспорт

Ранее Китай приостановил запрет на экспорт в США галлия, германия, олова, сверхтвердых металлических материалов и других редкоземельных элементов и металлов, экспорт которых был ограничен с декабря 2024 года.