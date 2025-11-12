Рекордное сокращение сроков поиска работы: ИИ меняет правила игры на рынке труда

Срок поиска работы может снизиться до четырёх месяцев — "Газета.Ru"

К 2026 году россияне смогут находить работу заметно быстрее — всего за три-четыре месяца. Такой прогноз озвучила руководитель направления отдела подбора и адаптации персонала Инго Банка Мария Выборнова. По её словам, это будет минимальный срок за всю историю наблюдений на рынке труда.

Фото: https://unsplash.com by Brooke Cagle is licensed under Free Женщина работает в кафе

Роль технологий и искусственного интеллекта

Эксперт объяснила, что ключевую роль в ускорении найма сыграет развитие цифровых инструментов и искусственного интеллекта.

"В частности, это возможно благодаря дальнейшему развитию искусственного интеллекта (ИИ) в подборе персонала, расширению онлайн-платформ и автоматизации процессов", — отметила Мария Выборнова.

По её словам, новые алгоритмы уже позволяют быстрее анализировать резюме, сопоставлять кандидатов с вакансиями и минимизировать человеческий фактор в первичном отборе. Однако скорость найма зависит не только от технологий, но и от макроэкономической ситуации — уровня безработицы, деловой активности и динамики рынка.

Выборнова подчеркнула, что тенденция к сокращению сроков сохранится прежде всего у работодателей, которые внедряют современные инструменты рекрутинга и умеют адаптироваться к цифровым изменениям, пишет Газета.Ru.

Изменения на рынке труда

Сегодня средний срок поиска работников в России уже достиг исторического минимума — около пяти месяцев. По данным Росстата, это на 2,4 месяца меньше, чем в 2009 году, когда показатель составлял 7,4 месяца.

Специалисты связывают улучшение ситуации с постпандемийным восстановлением экономики, цифровизацией процессов подбора персонала и ростом прозрачности на рынке труда. Работодатели всё чаще используют автоматизированные системы, которые сокращают путь от публикации вакансии до подписания контракта.

Факторы, влияющие на скорость найма

По словам Выборновой, важнейшими условиями быстрого подбора остаются ясное определение требований к кандидатам, прозрачность процедуры отбора и гибкость управленческих решений. Чем быстрее компании согласовывают условия и дают обратную связь соискателям, тем выше шанс оперативно закрыть позицию.

Эксперт отметила, что всё больше работодателей обращают внимание на "человеческий аспект" подбора: даже при внедрении ИИ важно сохранять баланс между технологией и личным контактом. Такой подход повышает доверие и сокращает текучесть кадров.

Перспективы до 2026 года

По оценке аналитиков, российский рынок труда постепенно выходит на уровень зрелости, где качество рекрутинга становится конкурентным преимуществом. Если технологическое развитие сохранит темп, срок поиска работы может снизиться до трёх-четырёх месяцев уже через год-полтора.

Таким образом, рынок найма становится быстрее, эффективнее и технологичнее — как для компаний, так и для соискателей.