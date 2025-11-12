Шоколадный скандал: Dairy Milk обвинили в обмане

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоколад Dairy Milk оказался под прицелом критики — Metro
В редакцию британского издания Metro поступило множество писем от читателей, утверждающих, что в Dairy Milk недостаточно какао тертого для того, чтобы продукт можно было называть шоколадом, и что это якобы нарушает торговые стандарты. Подобные утверждения активно циркулируют и в социальных сетях.

Ассорти шоколада
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ассорти шоколада

Правда или вымысел

К разочарованию любителей сенсаций, как утверждает издание, все это не соответствует действительности. Указанное слово "шоколад" присутствует на упаковке флагманского продукта, а также во всех маркетинговых материалах компании.

Европейские стандарты и британские реалии

В соответствии с нормами ЕС молочный шоколад должен содержать не менее 25% какао-продуктов. Таким образом, Dairy Milk, содержащий ровно 25% какао тёртого, может продаваться в Европе с пометкой "молочный шоколад". Однако в Великобритании действует более мягкий стандарт — в 20%.

Современные требования ГОСТа

Согласно актуальным стандартам ГОСТ, обычный шоколад должен включать не менее 35% компонентов какао, включая 18% какао-масла.

Для молочного шоколада установлено требование содержания не менее 25% какао-продуктов и 12% сухого молочного остатка.

Шоколад, содержащий 55% и более какао-продуктов, классифицируется как горький.

Выбор остальных ингредиентов и производственных технологий остаётся на усмотрение производителя. На основе соответствия ГОСТу, компания разрабатывает и патентует собственную рецептуру, оформленную в виде технических условий (ТУ).

А как в России

Действующий в России межгосударственный стандарт ГОСТ 31721-2012 в части требований к содержанию какао-порошка и какао-масла, а также эквивалентов или заменителей какао-масла идентичен указанным европейским нормативам.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
