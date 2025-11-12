За горизонтом стабильности: Госдума открыла дверь к страхованию для самозанятых

Закон о страховании самозанятых в случае нетрудоспособности одобрен в I чтении — Госдума

В ходе пленарного заседания в Государственной Думе депутаты одобрили в первом чтении законопроект, предусматривающий проведение эксперимента по добровольному страхованию самозанятых в системе обязательного социального страхования на случай наступления временной нетрудоспособности.

Эксперимент по добровольному страхованию

Проект закона, предложенный правительством РФ в октябре, предполагает проведение эксперимента с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года. Самозанятым гражданам будет предоставлена возможность добровольно вступить в правоотношения по обязательному социальному страхованию. Для этого необходимо подать заявление в территориальный орган страховщика до 30 сентября 2027 года включительно.

Размеры страховых взносов

Законопроект предлагает установить два уровня страховой суммы: 35 тысяч рублей (с ежемесячным взносом 1 344 рубля) и 50 тысяч рублей (с ежемесячным взносом 1 920 рублей). Будет предусмотрено увеличение страховых сумм при повышении минимального размера оплаты труда, а также возможность изменять выбранный размер страховой суммы раз в год, сообщает ТАСС.

Право на пособие и его размеры

Право на получение пособия по временной нетрудоспособности возникнет у застрахованного лица после 6 месяцев непрерывной уплаты взносов. Размер пособия будет зависеть от продолжительности уплаты: 100% страховой суммы можно будет получить при уплате взносов более 12 месяцев, 70% — при уплате от 6 до 12 месяцев.

Также предусмотрены скидки к ежемесячному платежу на 10% и 30% для тех, кто платил взносы более 18 и 24 месяцев соответственно и не получал пособий в этот период.