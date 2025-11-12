Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юлия Ковальчук назвала Алексея Чумакова лучшим мужчиной
Японские садоводы назвали лучший способ зимовки роз
Кайли Дженнер развеяла слухи о расставании с Тимоти Шаламе
Осетинский пирог с картофелем и сыром вошёл в топ блюд недели — Яндекс.Кухня
Honda отзывает 406 тысяч автомобилей Civic из-за дефекта
Летом 2026 в моде будут мини-юбки и юбки-баллоны — британский Vogue
Новая технология Flip Tree упростила сборку рождественских ёлок — дизайнеры
Разрыв плиты в Тихом океане изменит прогнозы землетрясений
Сати Казанова залила платье молоком перед концертом

За горизонтом стабильности: Госдума открыла дверь к страхованию для самозанятых

Закон о страховании самозанятых в случае нетрудоспособности одобрен в I чтении — Госдума
2:00
Экономика

В ходе пленарного заседания в Государственной Думе депутаты одобрили в первом чтении законопроект, предусматривающий проведение эксперимента по добровольному страхованию самозанятых в системе обязательного социального страхования на случай наступления временной нетрудоспособности.

мужчина
Фото: commons.wikimedia.org by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
мужчина

Эксперимент по добровольному страхованию

Проект закона, предложенный правительством РФ в октябре, предполагает проведение эксперимента с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года. Самозанятым гражданам будет предоставлена возможность добровольно вступить в правоотношения по обязательному социальному страхованию. Для этого необходимо подать заявление в территориальный орган страховщика до 30 сентября 2027 года включительно.

Размеры страховых взносов

Законопроект предлагает установить два уровня страховой суммы: 35 тысяч рублей (с ежемесячным взносом 1 344 рубля) и 50 тысяч рублей (с ежемесячным взносом 1 920 рублей). Будет предусмотрено увеличение страховых сумм при повышении минимального размера оплаты труда, а также возможность изменять выбранный размер страховой суммы раз в год, сообщает ТАСС.

 Право на пособие и его размеры

Право на получение пособия по временной нетрудоспособности возникнет у застрахованного лица после 6 месяцев непрерывной уплаты взносов. Размер пособия будет зависеть от продолжительности уплаты: 100% страховой суммы можно будет получить при уплате взносов более 12 месяцев, 70% — при уплате от 6 до 12 месяцев.

Также предусмотрены скидки к ежемесячному платежу на 10% и 30% для тех, кто платил взносы более 18 и 24 месяцев соответственно и не получал пособий в этот период.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Домашние животные
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Красота и стиль
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Домашние животные
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Популярное
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные

Учёные доказали: рост мышц не зависит от выбора между гантелями и тренажёрами. Главное — тренироваться регулярно и повышать нагрузку.

Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Таблетка против засора: как копеечное средство заменило сантехника и освободило трубы
Крушение С-130: случайность или ошибка системы ПВО Азербайджана? Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Призрак ледникового прошлого вернулся: медведь, которого считали исчезнувшим, снова на свободе
50 баллов ЕГЭ, которые решат судьбу выпускников: новая черта между образованием и безысходностью
50 баллов ЕГЭ, которые решат судьбу выпускников: новая черта между образованием и безысходностью
Последние материалы
Япония озвучила позицию по Украине, но по "Сахалину-2" ушла от ответа — ТАСС
Кошка бьет лапой по воде в миске: зоопсихологи назвали это инстинктивной проверкой
Мыло и сода помогут вернуть акриловой ванне первозданный вид
Мытьё сырой курицы признали опасной привычкой — Совет по пищевой безопасности
Самойлова анонсировала музыкальную карьеру после развода
Дерматологи рассказали, как защитить кожу от сухости зимой
Яблочная начинка сохраняет сочность мяса гуся — кулинары
Toyota и Suzuki направили 11 млрд долларов на заводы в Индии
Возможна геомагнитная буря G3 в ближайшие сутки
Певица Надежда Кадышева передаёт часть концертов наследнику
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.