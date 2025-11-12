Сахалин-2 в зоне турбулентности: цена вопроса для Японии, которую скрывают власти

Япония заявляет, что правительство будет действовать целенаправленно, комплексно оценивая, что может способствовать установлению справедливого и стабильного мира на Украине, и учитывая интересы Японии.
Генсек японского кабмина Минору Кихара добавил, что Токио продолжит тесное сотрудничество с международным сообществом, в первую очередь с группой G7.
Говоря о возможном влиянии на проект "Сахалин-2" запрета со стороны Великобритании на страхование перевозки российского сжиженного природного газа (СПГ), Кихара сообщил, что Токио ознакомлен с этими новостями, но воздержится от комментариев по каждому конкретному случаю, пишет ТАСС.
Как известно, японские компании Mitsui и Mitsubishi имеют долю в проекте, который поставляет около 9% общего объема СПГ, импортируемого Японией.
По данным японских СМИ, премьер-министр Японии Санаэ Такаити на недавних переговорах с президентом США Дональдом Трампом подтвердила, что Токио не сможет полностью отказаться от поставок СПГ из России, попросив президента отнестись к этому с пониманием.
Глава Минфина США Скотт Бессент ранее заявлял, что США ожидают от Японии отказа от импорта российских энергоресурсов.
