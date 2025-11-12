Кредитный крах не за горами: Запад отворачивается от Молдавии

Власти Молдавии, столкнувшись с серьёзным экономическим кризисом, исчерпали кредит доверия западных кредиторов, что привело к снижению финансовой помощи новому правительству, сформированному правящей Партией действия и солидарности (ПДС).
Об этом заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор, комментируя решение Международного валютного фонда (МВФ) не выделять последний транш в 170 млн долларов.
Шор подчеркнул, что изменения в составе ПДС не меняют ситуацию: цены, тарифы и государственный долг продолжают расти, а доверие как внутри страны, так и за ее пределами падает. В своем Telegram-канале он выразил мнение, что "кредит доверия исчерпан, кредит денег — тоже, выживайте как хотите". Об этом сообщает ТАСС.
Ранее бывший премьер-министр Молдавии и лидер Либерально-демократической партии Владимир Филат указал, что правительство ПДС не смогло полностью реализовать программу с МВФ, потому что не выполнили необходимые реформы. По его словам, стратегия наращивания долгов западных кредиторов потерпела неудачу, и теперь кабинету министров придется заимствовать средства у банков внутри страны, что будет гораздо дороже.
