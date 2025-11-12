Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Возможна геомагнитная буря G3 в ближайшие сутки
Яблочная начинка сохраняет сочность мяса гуся — кулинары
Toyota и Suzuki направили 11 млрд долларов на заводы в Индии
Певица Надежда Кадышева передаёт часть концертов наследнику
Эффект упражнений втрое выше у женщин, чем у мужчин — Цзядзинь Чен
Разработаны дроны для сбора яблок на высоте — израильские инженеры
Термальный источник СоветSKY признан крупнейшим в России — Реестр рекордов России
Стилист Морозов назвал параметры идеального пальто
Шоколадный торт без миксера представлен шеф-поваром Ивановой

Кредитный крах не за горами: Запад отворачивается от Молдавии

Молдавия осталась без денег, помощи ждать неоткуда — Илан Шор
1:23
Экономика

Власти Молдавии, столкнувшись с серьёзным экономическим кризисом, исчерпали кредит доверия западных кредиторов, что привело к снижению финансовой помощи новому правительству, сформированному правящей Партией действия и солидарности (ПДС).

Флаг Молдавии
Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Молдавии

Об этом заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор, комментируя решение Международного валютного фонда (МВФ) не выделять последний транш в 170 млн долларов.

 Стабильность в проблемах

Шор подчеркнул, что изменения в составе ПДС не меняют ситуацию: цены, тарифы и государственный долг продолжают расти, а доверие как внутри страны, так и за ее пределами падает. В своем Telegram-канале он выразил мнение, что "кредит доверия исчерпан, кредит денег — тоже, выживайте как хотите". Об этом сообщает ТАСС.

 Невыполненные реформы

Ранее бывший премьер-министр Молдавии и лидер Либерально-демократической партии Владимир Филат указал, что правительство ПДС не смогло полностью реализовать программу с МВФ, потому что не выполнили необходимые реформы. По его словам, стратегия наращивания долгов западных кредиторов потерпела неудачу, и теперь кабинету министров придется заимствовать средства у банков внутри страны, что будет гораздо дороже.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Горячие точки
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Красота и стиль
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Домашние животные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Популярное
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные

Учёные доказали: рост мышц не зависит от выбора между гантелями и тренажёрами. Главное — тренироваться регулярно и повышать нагрузку.

Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Таблетка против засора: как копеечное средство заменило сантехника и освободило трубы
Крушение С-130: случайность или ошибка системы ПВО Азербайджана? Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Призрак ледникового прошлого вернулся: медведь, которого считали исчезнувшим, снова на свободе
50 баллов ЕГЭ, которые решат судьбу выпускников: новая черта между образованием и безысходностью
50 баллов ЕГЭ, которые решат судьбу выпускников: новая черта между образованием и безысходностью
Последние материалы
Мэттью Макконахи и Майкл Кейн создали цифровые копии голосов
Валя Карнавал сообщила о травме при разрушении автомобиля
Токаев отверг существование проблем с Россией, где говорят о его предательстве
Видеозаписи НЛО признаны подлинными, но без объяснения — Пентагон
Виноград созреет за 95–110 дней при правильном выборе сорта — агроцентр Садовод
Производство Aurus в Елабуге остаётся ограниченным
Для восстановления объема пуховика после стирки достаточно фена и расчески
Политолог Крайнер заявил о неизбежности поражения Украины
Зеркало, спрятанное во рту: язык выдаёт болезни задолго до анализов и предупреждает о сбоях организма
Путин поблагодарил Гузееву и Сябитову в официальном письме
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.