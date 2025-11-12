Деньги переходят в код: как блокчейн готовит новую расстановку сил в мировой экономике

Рынок стейблкоинов вырастет до $4 трлн к 2035 году — Bernstein

4:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Мировая экономика постепенно вступает в новую эпоху — "век блокчейн-утилит". Аналитики Bernstein утверждают, что уже через десять лет объём рынка стейблкоинов может достичь астрономических $4 трлн. Этот рост, по их мнению, станет не просто очередным всплеском интереса к криптовалютам, а фундаментальной перестройкой финансовых систем.

Фото: Desingned by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цифровая валюта реальна

"Мы прогнозируем рост рынка стейблкоинов до $4 трлн к 2035 году, распространяясь на трансграничный банкинг и платежи", — заявили аналитики Bernstein.

США как будущий центр криптоиндустрии

По данным отчёта, Соединённые Штаты активно выстраивают законодательную базу, чтобы занять лидерские позиции в сфере цифровых валют. Важнейшими шагами стали принятие закона GENIUS и запуск проекта Project Crypto от Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Эти инициативы создают основу для регулируемого, институционального участия в цифровой экономике.

"Закон GENIUS вызвал бум стейблкоинов", — отметили аналитики во главе с Гаутамом Чхугани.

Сегодня объём цифровых долларовых стейблкоинов уже превысил $260 млрд, и этот показатель продолжает расти. Аналитики Bernstein уверены, что регулирование в США привлечет крупные банки, фонды и корпорации, которые ранее избегали криптоинструментов из-за юридических рисков.

От спекуляций к утилитарным решениям

Bernstein описывает текущий этап развития индустрии как переход от "спекулятивного бума и спада" к эпохе реальных сервисов. Ключевая идея — токенизация активов и внедрение блокчейн-технологий в повседневные финансовые процессы.

В отличие от хаотичного роста 2017-2021 годов, новый цикл строится на институциональной основе и инфраструктуре. По сути, речь идет о цифровых альтернативах традиционным банковским системам, где блокчейн становится не модным словом, а технологическим стандартом.

Новые лидеры цифровой эпохи

Bernstein присвоил рейтинг "Выше рынка" компаниям, которые уже сегодня создают инфраструктуру будущего: Circle, Coinbase, Robinhood, Figure, IREN и Strategy. По мнению аналитиков, их рост устойчив благодаря не только крипторынку, но и регуляторным трендам.

Circle названа "регулируемым лидером категории стейблкоинов".

Coinbase и Robinhood используют "блокчейн-нативную токенизацию" для создания "Биржи всего" — платформ, где можно торговать как криптовалютами, так и токенизированными акциями или товарами.

Figure стала ведущим рынком токенизации кредитов, с объемом активных займов более $13 млрд.

Strategy удерживает статус крупнейшего в мире держателя биткоина — свыше $65 млрд в цифровых активах.

А что если цифровой доллар станет стандартом

Если прогноз Bernstein оправдается, то к 2035 году долларовые стейблкоины смогут вытеснить традиционные системы межбанковских расчетов. Компании начнут платить партнерам напрямую через смарт-контракты, а пользователи — использовать цифровые кошельки вместо банковских карт.

Это откроет путь для новых форм капитализации — например, токенизированных облигаций или микрокредитов без посредников. Такая модель упростит доступ к инвестициям и создаст прозрачную глобальную финансовую экосистему.

FAQ

Что лучше — стейблкоины или CBDC?

Стейблкоины гибче и быстрее в развитии, но CBDC (государственные цифровые валюты) имеют официальный статус и поддержку центробанков.

Исторический контекст

2014 год: появление первых стейблкоинов, включая Tether (USDT). 2019 год: запуск USDC от Circle и рост DeFi-сегмента. 2024 год: принятие закона GENIUS и институционализация крипторынка. 2035 год (прогноз): глобальный объем рынка — $4 трлн, массовое внедрение блокчейн-утилит.

3 интересных факта

В 2025 году объём транзакций через стейблкоины уже превысил Visa и Mastercard вместе взятые.

Более 60% компаний из списка Fortune 500 изучают токенизацию активов.

В ряде стран стейблкоины уже используются для международных выплат и импорта товаров.