Деньги переходят в код: как блокчейн готовит новую расстановку сил в мировой экономике

Мировая экономика постепенно вступает в новую эпоху — "век блокчейн-утилит". Аналитики Bernstein утверждают, что уже через десять лет объём рынка стейблкоинов может достичь астрономических $4 трлн. Этот рост, по их мнению, станет не просто очередным всплеском интереса к криптовалютам, а фундаментальной перестройкой финансовых систем.
"Мы прогнозируем рост рынка стейблкоинов до $4 трлн к 2035 году, распространяясь на трансграничный банкинг и платежи", — заявили аналитики Bernstein.
По данным отчёта, Соединённые Штаты активно выстраивают законодательную базу, чтобы занять лидерские позиции в сфере цифровых валют. Важнейшими шагами стали принятие закона GENIUS и запуск проекта Project Crypto от Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Эти инициативы создают основу для регулируемого, институционального участия в цифровой экономике.
"Закон GENIUS вызвал бум стейблкоинов", — отметили аналитики во главе с Гаутамом Чхугани.
Сегодня объём цифровых долларовых стейблкоинов уже превысил $260 млрд, и этот показатель продолжает расти. Аналитики Bernstein уверены, что регулирование в США привлечет крупные банки, фонды и корпорации, которые ранее избегали криптоинструментов из-за юридических рисков.
Bernstein описывает текущий этап развития индустрии как переход от "спекулятивного бума и спада" к эпохе реальных сервисов. Ключевая идея — токенизация активов и внедрение блокчейн-технологий в повседневные финансовые процессы.
В отличие от хаотичного роста 2017-2021 годов, новый цикл строится на институциональной основе и инфраструктуре. По сути, речь идет о цифровых альтернативах традиционным банковским системам, где блокчейн становится не модным словом, а технологическим стандартом.
Bernstein присвоил рейтинг "Выше рынка" компаниям, которые уже сегодня создают инфраструктуру будущего: Circle, Coinbase, Robinhood, Figure, IREN и Strategy. По мнению аналитиков, их рост устойчив благодаря не только крипторынку, но и регуляторным трендам.
Circle названа "регулируемым лидером категории стейблкоинов".
Coinbase и Robinhood используют "блокчейн-нативную токенизацию" для создания "Биржи всего" — платформ, где можно торговать как криптовалютами, так и токенизированными акциями или товарами.
Figure стала ведущим рынком токенизации кредитов, с объемом активных займов более $13 млрд.
Strategy удерживает статус крупнейшего в мире держателя биткоина — свыше $65 млрд в цифровых активах.
Если прогноз Bernstein оправдается, то к 2035 году долларовые стейблкоины смогут вытеснить традиционные системы межбанковских расчетов. Компании начнут платить партнерам напрямую через смарт-контракты, а пользователи — использовать цифровые кошельки вместо банковских карт.
Это откроет путь для новых форм капитализации — например, токенизированных облигаций или микрокредитов без посредников. Такая модель упростит доступ к инвестициям и создаст прозрачную глобальную финансовую экосистему.
Что лучше — стейблкоины или CBDC?
Стейблкоины гибче и быстрее в развитии, но CBDC (государственные цифровые валюты) имеют официальный статус и поддержку центробанков.
2014 год: появление первых стейблкоинов, включая Tether (USDT).
2019 год: запуск USDC от Circle и рост DeFi-сегмента.
2024 год: принятие закона GENIUS и институционализация крипторынка.
2035 год (прогноз): глобальный объем рынка — $4 трлн, массовое внедрение блокчейн-утилит.
В 2025 году объём транзакций через стейблкоины уже превысил Visa и Mastercard вместе взятые.
Более 60% компаний из списка Fortune 500 изучают токенизацию активов.
В ряде стран стейблкоины уже используются для международных выплат и импорта товаров.
