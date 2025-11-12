Переводы по СБП под лупой банков: когда движение между своими счетами включает сценарий защиты

По СБП проверят переводы от 200 тыс. при дальнейшем переводе незнакомому — ЦБ

Когда речь идёт о переводах через систему быстрых платежей, большинство россиян воспринимают эту технологию как простой и надёжный способ перекинуть деньги между своими счетами. Однако с ростом активности мошенников Центральный банк России решил уточнить, в каких случаях подобные операции могут вызывать подозрения у банков.

Почему переводы самому себе попали под внимание

Поводом для разъяснений стало заявление, сделанное директором департамента информационной безопасности ЦБ Вадимом Уваровым. Он сообщил, что крупные переводы самому себе могут рассматриваться как один из признаков мошеннических схем. Однако в пресс-службе регулятора пояснили, что проверке подлежат не все такие транзакции.

"Проверяться будет не перевод самому себе, а именно последующий перевод другому физлицу", — подчеркнули в ЦБ.

Иными словами, банки начнут обращать внимание только на цепочки операций, где крупный перевод себе предшествует переводу незнакомому человеку. Это делается для защиты клиента: нередко мошенники убеждают жертву сначала переместить деньги "на безопасный счёт", а потом переслать их другому лицу.

Как именно будут работать проверки

По словам представителей Банка России, под пристальное внимание попадут переводы по СБП на сумму от 200 тысяч рублей. Если после такой операции владелец счёта перечислит деньги человеку, которому он ранее не отправлял средства хотя бы полгода, банк может приостановить транзакцию и запросить подтверждение у клиента.

Эта мера направлена не против самих пользователей, а против схем, в которых злоумышленники используют доверие жертвы и цепочку "перевод себе — перевод другому". ЦБ пояснил, что банки будут действовать по риск-моделям, а не по единым жёстким правилам, чтобы избежать блокировок обычных клиентов.

Новые признаки мошенничества: чего ожидать клиентам

В ближайшее время ЦБ планирует опубликовать приказ, где будет обновлён перечень признаков подозрительных операций.

"Мы решили дополнить существующие критерии новыми признаками", — сказал директор департамента ЦБ Вадим Уваров.

Среди нововведений — мониторинг технических параметров устройства клиента. Если банк получит от оператора связи информацию о том, что пользователь изменил характеристики телефона (например, подключился через неизвестного провайдера или сменил SIM-карту), операция может быть отмечена как рискованная.

Также в список войдёт признак смены номера телефона, который используется для входа в интернет-банк. Такая мера позволит вовремя выявить случаи, когда злоумышленники получают доступ к чужим аккаунтам.

Как изменился подход к борьбе с мошенничеством

ЦБ активно обновляет систему противодействия финансовым преступлениям. Ещё летом 2024 года регулятор расширил перечень подозрительных операций до шести пунктов.

Переводы на счета, по которым уже были зафиксированы мошеннические операции. Перечисления в адрес людей, в отношении которых возбуждено уголовное дело. Данные сторонних организаций, подтверждающие признаки обмана. Нетипичные для клиента транзакции по сумме, времени или географии. Аномальная активность, связанная с частотой операций. Использование устройств и IP-адресов, отличных от привычных.

Теперь ЦБ делает следующий шаг — учитывает изменившиеся методы обмана. Например, преступники часто убеждают жертву "перевести деньги себе", а затем заставляют направить их "в безопасное место".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: доверять звонящему "сотруднику банка" и выполнять его инструкции.

Последствие: перевод средств по цепочке, которую система может принять за мошенническую.

Альтернатива: прервать разговор, самостоятельно позвонить в банк и уточнить информацию через официальный номер на сайте.

Эти простые шаги помогут сохранить деньги и не попасть под временную блокировку платежей.

А что если клиент не согласен с проверкой

Если банк задерживает перевод из-за подозрений, клиент вправе подтвердить операцию через мобильное приложение, звонок в службу поддержки или визит в отделение. Финансовые организации обязаны объяснить причину проверки и предоставить возможность повторного проведения операции.

ЦБ подчёркивает, что подобные меры не направлены на ограничение свободы пользователей, а служат инструментом защиты.

Частые вопросы

Что делать, если банк запросил подтверждение операции?

Подтвердить перевод через приложение или по телефону поддержки. Это стандартная процедура защиты.

Можно ли отключить подобные проверки?

Нет. Это элемент системы безопасности, который действует одинаково для всех клиентов.

Исторический контекст

СБП была запущена в России в 2019 году и позволила переводить деньги между банками по номеру телефона без комиссии до 100 тысяч рублей в месяц. С тех пор система стала основным инструментом внутренних переводов для физических лиц, а её обороты растут ежегодно. Усиление контроля — естественный ответ на рост числа мошеннических схем.

Интересный факт

В 2025 году планируется расширить функционал СБП для онлайн-торговли и налоговых платежей.