Шипы вне закона: как санкции ЕС поломали бизнес финского производителя

Санкции ЕС ударили по финскому производителю шипов из-за поставок в Россию — Yle

Финская компания Turvanasta, производитель шипов для автомобильных шин, объявила о сокращении сотрудников в связи с новыми санкциями Евросоюза, которые запретили поставки продукции в Россию. Об этом пишет EADaily.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Шипованные и нешипованные зимние шины

Проблемы из-за санкций

На предприятии в Турку в октябре прошли переговоры о сокращении персонала. В результате 15 сотрудников были уволены, а почти 50 отправлены в неоплачиваемый отпуск. По данным Iltalehti, в сентябре на предприятии работало 150 человек, что свидетельствует о значительном влиянии ситуации на персонал.

Снижение объёмов заказов

Согласно информации Yle, сокращения связаны с резким снижением объема заказов после введения запрета на экспорт алюминиевых изделий в Россию. В отличие от других крупных финских производителей, Turvanasta продолжала поставлять свою продукцию на российский рынок.

Увеличение экспорта до санкций

Известно также, что экспорт алюминия из Финляндии в Россию удвоился в 2023–2024 годах, и значительная часть этого роста пришлась на продукцию Turvanasta. Оборот компании увеличился с 30 млн евро в 2022 году до 40 млн в 2024-м.

Статистика экспорта

По словам Олли-Пекки Пенттиля, руководителя отдела статистики таможни, до введения санкций статистика не фиксировала снижение экспорта алюминиевых изделий, а в сентябре 2022 года в Россию была отправлена алюминиевый продукция на сумму шесть миллионов евро. Экспорт алюминия оставался на высоком уровне, сопоставимом с показателями 2021 года.