Богатые тоже платят: Белоруссия увеличивает налоги для избранных

Белоруссия вводит налог на богатство — глава Минфина Селиверстов

Министерство финансов Белоруссии заявило о намерении ввести третью, самую высокую ставку подоходного налога в размере 40% для доходов свыше 600 тыс. белорусских рублей в год (примерно 200 тыс. долларов).

Фото: commons.wikimedia.org by Zedlik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Минск, Белоруссия

Об этом сообщил глава ведомства Юрий Селиверстов.

Принцип "больше заработал — больше заплатил"

Селиверстов отметил, что повышение ставок отдельных налогов осуществляется по принципу "кто больше зарабатывает, тот больше платит". В планах министерства сохранить дифференцированный подход к подоходному налогу, введя третью ставку для высоких доходов.

Сохранение базовой ставки

По словам министра, базовая ставка в 13% останется для доходов до 350 тыс. белорусских рублей (около 117 тыс. долларов) в год, что касается 98% граждан страны. Эта ставка сейчас применяется для доходов до 220 тыс. рублей, но с расширением базы подоходного налога будут учитываться не только зарплаты, но и другие источники дохода, такие как продажи долей в компаниях, проценты по займам и доходы от аренды.

Ставка 25% для доходов от 350 до 600 тыс.

Для доходов от 350 тыс. до 600 тыс. белорусских рублей предлагается применять ставку в 25% к сумме превышения. В прошлом году она принесла в бюджет более 200 млн белорусских рублей (67 млн долларов), из которых половина поступила в бюджет Минска.

Ставка 40% и её влияние

Ставка в 40% будет применяться к сумме превышения для доходов свыше 600 тыс. рублей. По данным министерства, в категорию с этой ставкой попадает около 1 тыс. человек, пишет ТАСС.