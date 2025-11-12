Пенсионный прорыв: названа сумма, которая изменит жизнь пенсионеров

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Фиксированную выплату к страховой пенсии необходимо увеличить — Сергей Миронов
1:33
Экономика

Лидер партии "Справедливая Россия" и глава думской фракции Сергей Миронов направил премьер-министру Михаилу Мишустину обращение с предложением провести индексацию фиксированной выплаты к страховой пенсии. 

Пенсионеры на прогулке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пенсионеры на прогулке

Он предложил увеличить выплату до 17 815 рублей, сообщает РИА Новости.

Принципы социальной ответственности

В своём письме Миронов подчеркнул, что предложенное увеличение фиксированной выплаты соответствует принципам социальной ответственности, изложенным в стратегических документах. Он призвал премьер-министра рассмотреть эту инициативу и предоставить позицию правительства по данному вопросу.

Структура страховой пенсии

В беседе с РИА Новости Миронов объяснил, что структура страховой пенсии состоит из индивидуальных пенсионных коэффициентов и фиксированной выплаты. В настоящее время фиксированная выплата составляет 8 907 рублей в месяц и ежегодно индексируется по решению кабинета министров.

Повышение благосостояния пенсионеров

Миронов предлагает увеличить фиксированную выплату до 17 815 рублей, что, по его мнению, повысит благосостояние пенсионеров и улучшит доверие граждан к пенсионной системе. Он отметил, что фиксированная выплата изначально вводилась для обеспечения минимального уровня дохода пенсионеров, однако со временем она перестала соответствовать реальным потребностям граждан.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
