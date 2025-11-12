Пенсионный прорыв: названа сумма, которая изменит жизнь пенсионеров

Лидер партии "Справедливая Россия" и глава думской фракции Сергей Миронов направил премьер-министру Михаилу Мишустину обращение с предложением провести индексацию фиксированной выплаты к страховой пенсии.
Он предложил увеличить выплату до 17 815 рублей, сообщает РИА Новости.
В своём письме Миронов подчеркнул, что предложенное увеличение фиксированной выплаты соответствует принципам социальной ответственности, изложенным в стратегических документах. Он призвал премьер-министра рассмотреть эту инициативу и предоставить позицию правительства по данному вопросу.
В беседе с РИА Новости Миронов объяснил, что структура страховой пенсии состоит из индивидуальных пенсионных коэффициентов и фиксированной выплаты. В настоящее время фиксированная выплата составляет 8 907 рублей в месяц и ежегодно индексируется по решению кабинета министров.
Миронов предлагает увеличить фиксированную выплату до 17 815 рублей, что, по его мнению, повысит благосостояние пенсионеров и улучшит доверие граждан к пенсионной системе. Он отметил, что фиксированная выплата изначально вводилась для обеспечения минимального уровня дохода пенсионеров, однако со временем она перестала соответствовать реальным потребностям граждан.
