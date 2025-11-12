Haval рвёт рынок: сколько денег заработали китайские авто за 9 месяцев в России

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:09
Экономика

Согласно подсчётам аналитического агентства "Автостат Инфо", за период с января по сентябрь 2025 года, доход от реализации новых легковых авто на российском рынке достиг 2,7 триллиона рублей.

Haval Jolion
Фото: flickr by RL GNZLZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Haval Jolion

Китайские авто лидируют в продажах

Основная часть этой суммы, а именно 1,6 триллиона рублей, что составляет 60% от общего объёма, пришлась на долю китайских автомобильных марок, как указано в отчёте агентства.

До 2022 года, когда на российском рынке были представлены европейские, американские, корейские и японские автомобильные бренды, доля китайских марок была относительно небольшой — менее 10%, как свидетельствуют данные "Автостата". Однако после ухода европейских и азиатских компаний, доля китайских автопроизводителей начала стремительно расти. В 2023 году она достигла 51%, а по итогам января-ноября 2025 года — 54%, сообщает Газета.Ru.

Лидером среди автопроизводителей из Китая по результатам девяти месяцев стал Haval, чья выручка в России составила 305 миллиардов рублей. В тройку лидеров также вошли Chery (244 миллиарда рублей) и Geely (233 миллиарда рублей). За ними следуют Changan (142 миллиарда рублей), Jetour (89 миллиардов рублей) и Tank (72 миллиарда рублей).

Тройка китайских марок в приоритете

Наибольший доход среди моделей китайского производства принесли Haval Jolion (112 миллиардов рублей), Geely Monjaro (109 миллиардов рублей) и Chery Tiggo 7 Pro Max (96 миллиардов рублей). По данным "Автостат Инфо", при сохранении текущих темпов продаж, доля китайского автопрома в общей выручке к концу 2025 года может еще более возрасти.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
