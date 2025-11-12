Денежный дождь: пивные магазины Новосибирска показали невероятный рост

Продажи пива в Новосибирске за год выросли — компания "Эвотор"

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

На протяжении года, с последнего месяца осени 2024 по аналогичный период 2025, в новосибирских пивных магазинах зафиксирован подъём покупательской активности на 6%.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Стопки монет на столе

Средний чек увеличился на 11%, достигнув отметки в 560 рублей. Данные предоставлены компанией "Эвотор", специализирующейся на кассовом оборудовании.

Выручка растёт опережающими темпами

Выручка пивных магазинов Новосибирска продемонстрировала значительный рост — на 17%. Этот показатель входит в число самых высоких среди предприятий малого бизнеса в городе. Лидером по приросту выручки являются лишь пекарни, чей доход увеличился на 29%, пишет Сиб.фм.

Общая ситуация в розничной торговле

В октябре 2025 года в Новосибирской области наблюдался рост оборота розницы в среднем на 7%, однако количество совершаемых покупок снизилось на 3%.