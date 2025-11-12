Невероятный ход южнокорейской Posco: 860 000 электромобилей ждут, пока компания реализует план

Южнокорейская компания Posco Holdings удвоила инвестиции в литиевые проекты в Австралии и Аргентине, чтобы обеспечить долгосрочные поставки и конкурентоспособные цены для растущего бизнеса по производству материалов для аккумуляторов.
В рамках данной стратегии Posco приобретёт долю в австралийской компании Mineral Resources за 765 миллионов долларов и солончака Hombre Muerto в Аргентине за 65 миллионов долларов. Это позволит компании получить 30-процентную долю в новом совместном предприятии с Mineral Resources, ведущим производителем лития в Австралии.
Инвестиции также позволят расширить литиевые рудники Mineral Resources в Воджине и Маунт-Мэрион. Таким образом Posco получит возможность получать 270 000 тонн сподуменового концентрата ежегодно. Это, в свою очередь, позволит производить около 37 000 тонн гидроксида лития в год, что достаточно для обеспечения примерно 860 000 электромобилей.
Генеральный директор Чанг Ин Хва подчеркнул важность обеспечения конкурентоспособности в поставках сырья. Posco будет продолжать диверсифицировать свою глобальную цепочку поставок лития через активные инвестиции.
