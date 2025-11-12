Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты назвали породы собак, которым необходима зимняя одежда
Алсу призвала Оксану Самойлову простить Джигана
Игорный бизнес в РФ превысил годовой бюджет Москвы — Ходыков
Инспектор ГАИ не имеет права просматривать телефон водителя
Генерал Бижев: Запад прекратит финансировать Украину
Врачи предупредили о вреде манной каши после 40 лет
Асмус с иронией вспомнила о скандальной роли в "Тексте"
Обновлённые варианты оливье для новогоднего стола
Садальский рассказал, что Мордюкова выбирала красивых и молодых мужчин

В Госдуме рассказали о реальных перспективах роста зарплат в России

Бессараб оценила возможный рост зарплат для россиян
2:13
Экономика

Самым реалистичным прогнозом по росту заработных плат является оценка Минэкономразвития, так как она основана на данных из регионов. Об этом Pravda.Ru заявила депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Российские деньги
Фото: wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Российские деньги

Ранее "Известия" сообщили, что большинству россиян в следующем году не стоит ожидать серьезного увеличения доходов. По оценке аналитиков, заработная плата вырастет лишь на 2,7%. В то же время в Минэкономразвития прогнозируют более заметный рост — на 5,7%.

По словам Бессараб, прогноз Минэкономразвития отражает реальную ситуацию, поскольку ведомство опирается на сведения, поступающие из регионов. Она подчеркнула, что в большинстве субъектов России уже принято решение о поэтапном повышении зарплат бюджетникам, а также о росте минимального размера оплаты труда.

"Более точный прогноз дает Минэкономразвития, так как он основан на статистике из регионов. В большинстве субъектов уже приняты решения о повышении зарплат бюджетникам — с 1 октября или 1 декабря, а минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года вырастет до 27 093 рублей", — отметила депутат.

Она отметила, что рост МРОТ затронет не менее 4,5 миллиона россиян, а в совокупности с региональными коэффициентами и надбавками этот показатель позволит получить более точную картину динамики доходов.

"С учетом региональных коэффициентов и надбавок средняя заработная плата в следующем году ожидается на уровне около 107 тысяч рублей. Это средний показатель по стране, включающий и высокооплачиваемые регионы Севера", — добавила Бессараб.

Парламентарий добавила, что такая цифра учитывает высокие зарплаты в северных и других экономически развитых регионах, поэтому фактический уровень доходов россиян будет различаться в зависимости от территории проживания.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Красота и стиль
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Холодец, который застывает всегда: хозяйки нашли замену желатину, о которой раньше молчали
Еда и рецепты
Холодец, который застывает всегда: хозяйки нашли замену желатину, о которой раньше молчали
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Мировая кооперация
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Популярное
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные

Учёные доказали: рост мышц не зависит от выбора между гантелями и тренажёрами. Главное — тренироваться регулярно и повышать нагрузку.

Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Идея о трибунале над Россией приказала долго жить Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Таблетка против засора: как копеечное средство заменило сантехника и освободило трубы
Вечеринка, взорвавшая интернет: Садальский высказался о новом скандале с Дибровым
Тайны пустыни Гоби: археологи нашли следы, которые могут перевернуть представления о прошлом
Тайны пустыни Гоби: археологи нашли следы, которые могут перевернуть представления о прошлом
Последние материалы
Садальский рассказал, что Мордюкова выбирала красивых и молодых мужчин
Гранит дрогнул под сканером: в пирамиде Менкаура зафиксированы аномалии, которые не объяснить словами
Миру нужны не гении, а хорошие люди: новая постановка Юрия Грымова о сердце и разуме по произведениям Дэниела Киза
Тонколистный пион внесен в Красную книгу России ботаниками
Эксперты отметили рост интереса к купеческому наследию — туристические гиды
Специалисты: оставленная в трубах вода на зиму приводит к разрыву магистралей и затоплению дачи
Эксперты рассказали, как ухаживать за стрижкой пикси
Бессараб оценила возможный рост зарплат для россиян
Форум Технологии Добра: технологии и бизнес на пользу людям
Заряд на 100% ускоряет старение аккумулятора — эксперты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.