В Госдуме рассказали о реальных перспективах роста зарплат в России

Бессараб оценила возможный рост зарплат для россиян

2:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Самым реалистичным прогнозом по росту заработных плат является оценка Минэкономразвития, так как она основана на данных из регионов. Об этом Pravda.Ru заявила депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Фото: wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Российские деньги

Ранее "Известия" сообщили, что большинству россиян в следующем году не стоит ожидать серьезного увеличения доходов. По оценке аналитиков, заработная плата вырастет лишь на 2,7%. В то же время в Минэкономразвития прогнозируют более заметный рост — на 5,7%.

По словам Бессараб, прогноз Минэкономразвития отражает реальную ситуацию, поскольку ведомство опирается на сведения, поступающие из регионов. Она подчеркнула, что в большинстве субъектов России уже принято решение о поэтапном повышении зарплат бюджетникам, а также о росте минимального размера оплаты труда.

"Более точный прогноз дает Минэкономразвития, так как он основан на статистике из регионов. В большинстве субъектов уже приняты решения о повышении зарплат бюджетникам — с 1 октября или 1 декабря, а минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года вырастет до 27 093 рублей", — отметила депутат.

Она отметила, что рост МРОТ затронет не менее 4,5 миллиона россиян, а в совокупности с региональными коэффициентами и надбавками этот показатель позволит получить более точную картину динамики доходов.

"С учетом региональных коэффициентов и надбавок средняя заработная плата в следующем году ожидается на уровне около 107 тысяч рублей. Это средний показатель по стране, включающий и высокооплачиваемые регионы Севера", — добавила Бессараб.

Парламентарий добавила, что такая цифра учитывает высокие зарплаты в северных и других экономически развитых регионах, поэтому фактический уровень доходов россиян будет различаться в зависимости от территории проживания.