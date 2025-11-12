Форум Технологии Добра: технологии и бизнес на пользу людям

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:50
Экономика

19 ноября в Москве и онлайн состоится форум "Технологии Добра". Это крупнейшая ежегодная площадка для открытого диалога между некоммерческими организациями, экспертами IT-индустрии, представителями государственного и корпоративного сектора о вызовах и возможностях цифровых решений для НКО.

Форум Технологии Добра, 19 ноября в Москве
Фото: Пресс-служба форума Технологии Добра
Форум Технологии Добра, 19 ноября в Москве

Ключевые направления в программе:

  • Цифровые нововведения для НКО: поддержка и возможности государства
    Как государственные инициативы, технологии и партнерства помогают некоммерческому сектору развиваться и усиливать социальное воздействие.
  • Новые возможности и проверенные подходы: открытый разговор с бизнесом
    Честный диалог о том, как крупные компании выстраивают устойчивое развитие, внедряют инновации и поддерживают социальные инициативы.
  • Цифровое будущее НКО: международные альянсы и новая технологическая реальность
    Как цифровые инструменты и ИИ помогают НКО масштабировать социальные инициативы и, работая "через границы", участвовать в формировании новой цифровой реальности.
  • Юридические нововведения для НКО: роль "цифры"
    Какие законодательные изменения ждут сектор, и как технологии помогают обеспечивать прозрачность и доверие.
  • Цифровой и медиа-капитал: как известность помогает
    Известные актеры, спортсмены и общественные деятели о том, как личный пример и публичность усиливают социальные проекты.

На главной сцене выступят:

  • Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления ПАО "Совкомбанк";
  • Алексей Паршиков, заместитель Председателя Правления Фонда "Сколково" по работе с партнерами;
  • Ян Яновский, соучредитель благотворительного фонда "Друзья";
  • Павел Савчук, председатель Российского Красного Креста, член Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере;
  • Ирина Россиус, ведущая информационной программы "Вести" телеканала "Россия 1";
  • Владимир Якунин, заведующий кафедрой государственной политики факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова, председатель Попечительского совета Фондов "Истоки" и Андрея Первозванного, доктор политических наук;
  • Махендранат Бусгополь, президент Экономического и социального Совета ООН по Африке (ЭКОСОС), директор государственного форума безопасного интернета Маврикия;
  • Мадиш Парих, социальный предприниматель, эксперт в области цифровых решений для общественных проектов на стыке технологий, экологии, образования и волонтерства, основатель и президент Elixir Foundation, соучредитель Invincible NGO, координатор программ в рамках ЮНЕСКО и посол молодежи Earth Day Network;
  • Гай Имс, директор Совета по экологическому строительству, основатель платформы зеленых технологий earthbot. io (Великобритания/Россия);
  • Вадим Ковалев, председатель Общественной палаты г. Москвы, советник генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти и устойчивому развитию ООО УК "Уральская Сталь";
  • Светлана Кузнецова, директор Департамента законодательства и правоприменения в сфере некоммерческих организаций Минюста России;
  • Сергей Пивень, управляющий партнер Авито;
  • Александр Цыпкин, писатель, автор ряда бестселлеров, сценарист, основатель литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения", эксперт по стратегическим коммуникациям, лауреат приза Гильдии киноведов и кинокритиков России на фестивале "Кинотавр", попечитель Фонда медицинских решений "Не напрасно", член Совета фонда "Дети-бабочки", попечитель "Федерации адаптивного тхэквондо Санкт-Петербурга";
  • Александр Мостовой, советский и российский футболист, двукратный чемпион СССР, обладатель кубка Португалии, амбассадор БФ "Ветер добрых перемен";
  • Елизавета Арзамасова, российская актриса театра и кино, певица и телеведущая, амбассадор фонда "Старость в радость";
  • Никита Ефремов, российский актер театра, кино и дубляжа;
  • Дмитрий Дюжев, заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Карачаево-Черкесской Республики, амбассадор Благотворительного фонда "Второе дыхание".

Форум "Технологии Добра" пройдет 19 ноября в Москве (Кинотеатр "Октябрь") и онлайн. Организаторами мероприятия выступают Совкомбанк и Фонд "Сколково".

Участие бесплатное, регистрация по ссылке.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
