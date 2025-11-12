Форум Технологии Добра: технологии и бизнес на пользу людям

4:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

19 ноября в Москве и онлайн состоится форум "Технологии Добра". Это крупнейшая ежегодная площадка для открытого диалога между некоммерческими организациями, экспертами IT-индустрии, представителями государственного и корпоративного сектора о вызовах и возможностях цифровых решений для НКО.

Фото: Пресс-служба форума Технологии Добра Форум Технологии Добра, 19 ноября в Москве

Ключевые направления в программе:

Цифровые нововведения для НКО: поддержка и возможности государства

Как государственные инициативы, технологии и партнерства помогают некоммерческому сектору развиваться и усиливать социальное воздействие.

Как государственные инициативы, технологии и партнерства помогают некоммерческому сектору развиваться и усиливать социальное воздействие. Новые возможности и проверенные подходы: открытый разговор с бизнесом

Честный диалог о том, как крупные компании выстраивают устойчивое развитие, внедряют инновации и поддерживают социальные инициативы.

Честный диалог о том, как крупные компании выстраивают устойчивое развитие, внедряют инновации и поддерживают социальные инициативы. Цифровое будущее НКО: международные альянсы и новая технологическая реальность

Как цифровые инструменты и ИИ помогают НКО масштабировать социальные инициативы и, работая "через границы", участвовать в формировании новой цифровой реальности.

Как цифровые инструменты и ИИ помогают НКО масштабировать социальные инициативы и, работая "через границы", участвовать в формировании новой цифровой реальности. Юридические нововведения для НКО: роль "цифры"

Какие законодательные изменения ждут сектор, и как технологии помогают обеспечивать прозрачность и доверие.

Какие законодательные изменения ждут сектор, и как технологии помогают обеспечивать прозрачность и доверие. Цифровой и медиа-капитал: как известность помогает

Известные актеры, спортсмены и общественные деятели о том, как личный пример и публичность усиливают социальные проекты.

На главной сцене выступят:

Сергей Хотимский , первый заместитель председателя правления ПАО "Совкомбанк";

, первый заместитель председателя правления ПАО "Совкомбанк"; Алексей Паршиков , заместитель Председателя Правления Фонда "Сколково" по работе с партнерами;

, заместитель Председателя Правления Фонда "Сколково" по работе с партнерами; Ян Яновский , соучредитель благотворительного фонда "Друзья";

, соучредитель благотворительного фонда "Друзья"; Павел Савчук , председатель Российского Красного Креста, член Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере;

, председатель Российского Красного Креста, член Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере; Ирина Россиус , ведущая информационной программы "Вести" телеканала "Россия 1";

, ведущая информационной программы "Вести" телеканала "Россия 1"; Владимир Якунин , заведующий кафедрой государственной политики факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова, председатель Попечительского совета Фондов "Истоки" и Андрея Первозванного, доктор политических наук;

, заведующий кафедрой государственной политики факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова, председатель Попечительского совета Фондов "Истоки" и Андрея Первозванного, доктор политических наук; Махендранат Бусгополь , президент Экономического и социального Совета ООН по Африке (ЭКОСОС), директор государственного форума безопасного интернета Маврикия;

, президент Экономического и социального Совета ООН по Африке (ЭКОСОС), директор государственного форума безопасного интернета Маврикия; Мадиш Парих , социальный предприниматель, эксперт в области цифровых решений для общественных проектов на стыке технологий, экологии, образования и волонтерства, основатель и президент Elixir Foundation, соучредитель Invincible NGO, координатор программ в рамках ЮНЕСКО и посол молодежи Earth Day Network;

, социальный предприниматель, эксперт в области цифровых решений для общественных проектов на стыке технологий, экологии, образования и волонтерства, основатель и президент Elixir Foundation, соучредитель Invincible NGO, координатор программ в рамках ЮНЕСКО и посол молодежи Earth Day Network; Гай Имс , директор Совета по экологическому строительству, основатель платформы зеленых технологий earthbot. io (Великобритания/Россия);

, директор Совета по экологическому строительству, основатель платформы зеленых технологий earthbot. io (Великобритания/Россия); Вадим Ковалев , председатель Общественной палаты г. Москвы, советник генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти и устойчивому развитию ООО УК "Уральская Сталь";

, председатель Общественной палаты г. Москвы, советник генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти и устойчивому развитию ООО УК "Уральская Сталь"; Светлана Кузнецова , директор Департамента законодательства и правоприменения в сфере некоммерческих организаций Минюста России;

, директор Департамента законодательства и правоприменения в сфере некоммерческих организаций Минюста России; Сергей Пивень , управляющий партнер Авито;

, управляющий партнер Авито; Александр Цыпкин , писатель, автор ряда бестселлеров, сценарист, основатель литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения", эксперт по стратегическим коммуникациям, лауреат приза Гильдии киноведов и кинокритиков России на фестивале "Кинотавр", попечитель Фонда медицинских решений "Не напрасно", член Совета фонда "Дети-бабочки", попечитель "Федерации адаптивного тхэквондо Санкт-Петербурга";

, писатель, автор ряда бестселлеров, сценарист, основатель литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения", эксперт по стратегическим коммуникациям, лауреат приза Гильдии киноведов и кинокритиков России на фестивале "Кинотавр", попечитель Фонда медицинских решений "Не напрасно", член Совета фонда "Дети-бабочки", попечитель "Федерации адаптивного тхэквондо Санкт-Петербурга"; Александр Мостовой , советский и российский футболист, двукратный чемпион СССР, обладатель кубка Португалии, амбассадор БФ "Ветер добрых перемен";

, советский и российский футболист, двукратный чемпион СССР, обладатель кубка Португалии, амбассадор БФ "Ветер добрых перемен"; Елизавета Арзамасова , российская актриса театра и кино, певица и телеведущая, амбассадор фонда "Старость в радость";

, российская актриса театра и кино, певица и телеведущая, амбассадор фонда "Старость в радость"; Никита Ефремов , российский актер театра, кино и дубляжа;

, российский актер театра, кино и дубляжа; Дмитрий Дюжев, заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Карачаево-Черкесской Республики, амбассадор Благотворительного фонда "Второе дыхание".

Форум "Технологии Добра" пройдет 19 ноября в Москве (Кинотеатр "Октябрь") и онлайн. Организаторами мероприятия выступают Совкомбанк и Фонд "Сколково".

Участие бесплатное, регистрация по ссылке.