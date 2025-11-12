Форум Технологии Добра: технологии и бизнес на пользу людям

19 ноября в Москве и онлайн состоится форум "Технологии Добра". Это крупнейшая ежегодная площадка для открытого диалога между некоммерческими организациями, экспертами IT-индустрии, представителями государственного и корпоративного сектора о вызовах и возможностях цифровых решений для НКО.
Фото: Пресс-служба форума Технологии Добра
Форум Технологии Добра, 19 ноября в Москве
Ключевые направления в программе:
Цифровые нововведения для НКО: поддержка и возможности государства Как государственные инициативы, технологии и партнерства помогают некоммерческому сектору развиваться и усиливать социальное воздействие.
Новые возможности и проверенные подходы: открытый разговор с бизнесом Честный диалог о том, как крупные компании выстраивают устойчивое развитие, внедряют инновации и поддерживают социальные инициативы.
Цифровое будущее НКО: международные альянсы и новая технологическая реальность Как цифровые инструменты и ИИ помогают НКО масштабировать социальные инициативы и, работая "через границы", участвовать в формировании новой цифровой реальности.
Юридические нововведения для НКО: роль "цифры" Какие законодательные изменения ждут сектор, и как технологии помогают обеспечивать прозрачность и доверие.
Цифровой и медиа-капитал: как известность помогает Известные актеры, спортсмены и общественные деятели о том, как личный пример и публичность усиливают социальные проекты.
На главной сцене выступят:
Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления ПАО "Совкомбанк";
Алексей Паршиков, заместитель Председателя Правления Фонда "Сколково" по работе с партнерами;
Ян Яновский, соучредитель благотворительного фонда "Друзья";
Павел Савчук, председатель Российского Красного Креста, член Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере;
Ирина Россиус, ведущая информационной программы "Вести" телеканала "Россия 1";
Владимир Якунин, заведующий кафедрой государственной политики факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова, председатель Попечительского совета Фондов "Истоки" и Андрея Первозванного, доктор политических наук;
Махендранат Бусгополь, президент Экономического и социального Совета ООН по Африке (ЭКОСОС), директор государственного форума безопасного интернета Маврикия;
Мадиш Парих, социальный предприниматель, эксперт в области цифровых решений для общественных проектов на стыке технологий, экологии, образования и волонтерства, основатель и президент Elixir Foundation, соучредитель Invincible NGO, координатор программ в рамках ЮНЕСКО и посол молодежи Earth Day Network;
Гай Имс, директор Совета по экологическому строительству, основатель платформы зеленых технологий earthbot. io (Великобритания/Россия);
Вадим Ковалев, председатель Общественной палаты г. Москвы, советник генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти и устойчивому развитию ООО УК "Уральская Сталь";
Светлана Кузнецова, директор Департамента законодательства и правоприменения в сфере некоммерческих организаций Минюста России;
Сергей Пивень, управляющий партнер Авито;
Александр Цыпкин, писатель, автор ряда бестселлеров, сценарист, основатель литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения", эксперт по стратегическим коммуникациям, лауреат приза Гильдии киноведов и кинокритиков России на фестивале "Кинотавр", попечитель Фонда медицинских решений "Не напрасно", член Совета фонда "Дети-бабочки", попечитель "Федерации адаптивного тхэквондо Санкт-Петербурга";
Александр Мостовой, советский и российский футболист, двукратный чемпион СССР, обладатель кубка Португалии, амбассадор БФ "Ветер добрых перемен";
Елизавета Арзамасова, российская актриса театра и кино, певица и телеведущая, амбассадор фонда "Старость в радость";
Никита Ефремов, российский актер театра, кино и дубляжа;
Дмитрий Дюжев, заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Карачаево-Черкесской Республики, амбассадор Благотворительного фонда "Второе дыхание".
Форум "Технологии Добра" пройдет 19 ноября в Москве (Кинотеатр "Октябрь") и онлайн. Организаторами мероприятия выступают Совкомбанк и Фонд "Сколково".