Букмекеры ликуют: выручка выросла, но что с игроками

Игорный бизнес в РФ превысил годовой бюджет Москвы — Ходыков

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доходы игорного бизнеса в РФ, включая ставки на спортивные события, превысили годовой бюджет Москвы.

Фото: commons.wikimedia.org by Ralf Roletschek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Рулетка в казино

Андрей Ходыков, руководитель организации, занимающейся борьбой с игровой зависимостью, отмечает, что в России наблюдается существенное отставание в вопросах профилактики и лечения лудомании, несмотря на многолетнюю легализацию азартных игр. По его оценкам, официальный рынок гемблинга достигает 3 трлн рублей, а с учетом теневого сектора возрастает до 5 трлн рублей.

Факторы роста рынка

По мнению эксперта, стремительный рост рынка азартных игр обусловлен недостаточным вниманием к профилактике игровой зависимости в стране. Легализация азартных игр, фактически произошедшая перед Чемпионатом мира по футболу 2018 года, не сопровождалась должной подготовкой населения к возможным рискам, подчеркнул Ходыков.

Бум ставок на спорт

В настоящее время игорный рынок в России, особенно сегмент ставок на спорт, демонстрирует небывалый подъем. За последние пять лет выручка букмекерских контор увеличилась более чем в 12 раз, сообщает "Постньюс".