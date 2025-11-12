Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Инспектор ГАИ не имеет права просматривать телефон водителя
Генерал Бижев: Запад прекратит финансировать Украину
Врачи предупредили о вреде манной каши после 40 лет
Асмус с иронией вспомнила о скандальной роли в "Тексте"
Обновлённые варианты оливье для новогоднего стола
Садальский рассказал, что Мордюкова выбирала красивых и молодых мужчин
Гранит дрогнул под сканером: в пирамиде Менкаура зафиксированы аномалии, которые не объяснить словами
Миру нужны не гении, а хорошие люди: новая постановка Юрия Грымова о сердце и разуме по произведениям Дэниела Киза
Тонколистный пион внесен в Красную книгу России ботаниками

Букмекеры ликуют: выручка выросла, но что с игроками

Игорный бизнес в РФ превысил годовой бюджет Москвы — Ходыков
1:14
Экономика

Доходы игорного бизнеса в РФ, включая ставки на спортивные события, превысили годовой бюджет Москвы

Рулетка в казино
Фото: commons.wikimedia.org by Ralf Roletschek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Рулетка в казино

Андрей Ходыков, руководитель организации, занимающейся борьбой с игровой зависимостью, отмечает, что в России наблюдается существенное отставание в вопросах профилактики и лечения лудомании, несмотря на многолетнюю легализацию азартных игр. По его оценкам, официальный рынок гемблинга достигает 3 трлн рублей, а с учетом теневого сектора возрастает до 5 трлн рублей.

Факторы роста рынка

По мнению эксперта, стремительный рост рынка азартных игр обусловлен недостаточным вниманием к профилактике игровой зависимости в стране. Легализация азартных игр, фактически произошедшая перед Чемпионатом мира по футболу 2018 года, не сопровождалась должной подготовкой населения к возможным рискам, подчеркнул Ходыков.

Бум ставок на спорт

В настоящее время игорный рынок в России, особенно сегмент ставок на спорт, демонстрирует небывалый подъем. За последние пять лет выручка букмекерских контор увеличилась более чем в 12 раз, сообщает "Постньюс".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хорошего метаболизма: новая формула фитнеса
Новости спорта
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хорошего метаболизма: новая формула фитнеса
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Наука и техника
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Популярное
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные

Учёные доказали: рост мышц не зависит от выбора между гантелями и тренажёрами. Главное — тренироваться регулярно и повышать нагрузку.

Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Идея о трибунале над Россией приказала долго жить Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Таблетка против засора: как копеечное средство заменило сантехника и освободило трубы
Вечеринка, взорвавшая интернет: Садальский высказался о новом скандале с Дибровым
Тайны пустыни Гоби: археологи нашли следы, которые могут перевернуть представления о прошлом
Тайны пустыни Гоби: археологи нашли следы, которые могут перевернуть представления о прошлом
Последние материалы
Садальский рассказал, что Мордюкова выбирала красивых и молодых мужчин
Гранит дрогнул под сканером: в пирамиде Менкаура зафиксированы аномалии, которые не объяснить словами
Миру нужны не гении, а хорошие люди: новая постановка Юрия Грымова о сердце и разуме по произведениям Дэниела Киза
Тонколистный пион внесен в Красную книгу России ботаниками
Эксперты отметили рост интереса к купеческому наследию — туристические гиды
Специалисты: оставленная в трубах вода на зиму приводит к разрыву магистралей и затоплению дачи
Эксперты рассказали, как ухаживать за стрижкой пикси
Бессараб оценила возможный рост зарплат для россиян
Форум Технологии Добра: технологии и бизнес на пользу людям
Заряд на 100% ускоряет старение аккумулятора — эксперты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.