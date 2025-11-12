Номера-обманки: как грузовики перекладывают свои штрафы на владельцев легковых авто

Водители легковых авто получают штрафы за грузовики — Известия

В России набирает обороты тревожная тенденция: владельцы легковых автомобилей все чаще сталкиваются с несправедливыми штрафами, достигающими значительных сумм, вплоть до 600 тысяч рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Pas de renseignement, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автовоз

Причиной тому служат махинации водителей грузовиков, использующих поддельные регистрационные знаки, скопированные с номеров частных автомобилей, как сообщают Известия.

Расцвет мошеннических схем

Эта мошенническая схема получила широкое распространение на фоне увеличения количества автоматизированных пунктов контроля массы и габаритов транспортных средств (АПВГК) и ужесточения наказаний за перегруз. Нечестные перевозчики прибегают к установке на свои грузовые автомобили дубликатов номерных знаков, идентичных оригинальным номерам легковых машин. Таким образом, они уклоняются от ответственности за нарушения, а квитанции о штрафах приходят ничего не подозревающим владельцам легковушек.

Борьба за справедливость

Автомобилистам, ставшим жертвами мошенничества, приходится отстаивать свои права в суде, доказывая необоснованность предъявленных обвинений. В Ространснадзоре подчёркивают, что не выносят постановления, если на фотоматериалах зафиксирован легковой автомобиль. Однако система АПВГК не всегда способна правильно идентифицировать тип транспортного средства, что и приводит к ошибочным штрафам.