Датчик инноваций: что стоит за инвестициями Google в Германию

2:00
Экономика

Google намерен инвестировать 5,5 миллиарда евро в Германию в ближайшие четыре года. Это крупнейшая инвестиционная программа интернет-гиганта, которая включает в себя строительство нового дата-центра в городе Дитценбах графства Гессен. 

Google
Фото: commons.wikimedia.org by Rufus46, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Google

Германия как ведущая площадка для дата-центров

Об этом объявил глава Google в Германии Филипп Юстус. Также планируется расширение существующего центра обработки данных в Ханау и офисов в Мюнхене, Франкфурте и Берлине.

Вице-канцлер Ларс Клингбайль (СДПГ) охарактеризовал планы Google как "реальные инвестиции" в инновации и отметил, что программа может создать около 9000 рабочих мест к 2029 году. Инвестиции Google подтверждают привлекательность страны для цифровой инфраструктуры.

Растущий рынок облачных услуг

Бизнес Google и других технологических компаний, таких как Microsoft и Amazon, растёт из-за высокой потребности в облачных сервисах и вычислительных мощностях для приложений искусственного интеллекта. Совсем недавно Deutsche Telekom и Nvidia объявили о совместных инвестированиях в центр обработки данных в Мюнхене.

Устойчивые технологии и теплообмен

Для нового завода в Дитценбахе Google разработал концепцию утилизации и повторного использования тепла. Отходящее тепло будет использовано для централизованного теплоснабжения, что сможет обеспечить горячей водой более 2000 местных домохозяйств.

Чистая электроэнергия как приоритет

Google активно стремится минимизировать воздействие на климат через устойчивую энергетику. Для этого необходима энергия из возобновляемых источников, круглосуточно. В связи с этим компания расширила свое партнерство с Engie в Германии до 2030 года.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
