Точные расчёты против цифрового хаоса: как агентство LCG New Media заставило рекламу снова работать

LCG New Media рассматривает маркетинг как искусство — Ламберт

2:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

Когда Войтех Ламберт основал свое цифровое агентство LCG New Media в 2012 году, цифровой маркетинг и продвижение в социальных сетях были достаточно простыми. Он вспоминает, что тогда каждый потраченный доллар немедленно давал результат.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Наблюдение за ростом

Изменения в социальной среде

Сейчас ситуация кардинально изменилась. Органический охват в социальных сетях упал ниже пяти процентов, а стоимость платной рекламы значительно возросла. Строгие правила GDPR и ограничения на использование cookie затрудняют точное отслеживание 30-40% веб-трафика. Ламберт подчёркивает важность наличия хорошо настроенной технической инфраструктуры для сбора и интерпретации данных, а также сильного креативного подхода.

Путь в маркетинг

Ламберт пришёл в маркетинг с нестандартным опытом — до этого он работал с отцом над реструктуризацией энергокомпаний. Позже онлайн-маркетинг стал инструментом для демонстрации результатов изменений.

Измерение успеха стало частью ДНК LCG New Media. В отличие от многих креативных агентств, которые рассматривают маркетинг как искусство, Ламберт воспринимает его как измеримую дисциплину, основываясь на цифрах и аналитике.

Проблемы с измерением и их решение

Одной из крупных проблем последних лет стало изменение способов измерения успеха рекламных кампаний из-за новых правил GDPR. Это затрудняет отслеживание пользователей, отказавшихся от обработки данных, что негативно сказывается на анализе рекламного воздействия.

В ответ на вызовы LCG New Media разработало собственное технологическое решение для сбора и анализа данных, соблюдая законодательство. Данные собираются анонимно и отправляются в облако Google BigQuery для дальнейшей обработки.

На основе собранных данных агентство создает понятные информационные панели, позволяя клиентам видеть результаты кампаний в реальном времени. Они также используют метод моделирования комплекса маркетинга, чтобы оценить влияние сложно измеряемых мероприятий, как реклама на телевидении или PR-акции. Это помогает компаниям лучше понимать, что эффективно, а что нет.