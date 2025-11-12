Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Испанский инженер назвал лучший способ чистки машины
Окрашивание в стиле 90-х сохраняет популярность благодаря своей универсальности
Анна Седокова намекнула на новые отношения с футболистом
Мы прячем огромное количество валюты во рту, сокращаем импорт необходимых государству предметов... — писала газета Вечерняя Москва 12 ноября 1905 года
Google планирует вложить 5,5 млрд евро в Германию — глава интернет-гиганта
McLaren F1 развил 394,8 км/ч с атмосферным мотором
Адвокат Диброва рассказал, что телеведущий продаёт дом, чтобы быть ближе к Москве
Актёр Марк Богатырёв решил развестись с Татьяной Арнтгольц
Говяжий бульон делает борщ густым и насыщенным — шеф-повара

Точные расчёты против цифрового хаоса: как агентство LCG New Media заставило рекламу снова работать

LCG New Media рассматривает маркетинг как искусство — Ламберт
2:26
Экономика

Когда Войтех Ламберт основал свое цифровое агентство LCG New Media в 2012 году, цифровой маркетинг и продвижение в социальных сетях были достаточно простыми. Он вспоминает, что тогда каждый потраченный доллар немедленно давал результат.

Наблюдение за ростом
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Наблюдение за ростом

Изменения в социальной среде

Сейчас ситуация кардинально изменилась. Органический охват в социальных сетях упал ниже пяти процентов, а стоимость платной рекламы значительно возросла. Строгие правила GDPR и ограничения на использование cookie затрудняют точное отслеживание 30-40% веб-трафика. Ламберт подчёркивает важность наличия хорошо настроенной технической инфраструктуры для сбора и интерпретации данных, а также сильного креативного подхода.

Путь в маркетинг

Ламберт пришёл в маркетинг с нестандартным опытом — до этого он работал с отцом над реструктуризацией энергокомпаний. Позже онлайн-маркетинг стал инструментом для демонстрации результатов изменений.

Измерение успеха стало частью ДНК LCG New Media. В отличие от многих креативных агентств, которые рассматривают маркетинг как искусство, Ламберт воспринимает его как измеримую дисциплину, основываясь на цифрах и аналитике.

Проблемы с измерением и их решение

Одной из крупных проблем последних лет стало изменение способов измерения успеха рекламных кампаний из-за новых правил GDPR. Это затрудняет отслеживание пользователей, отказавшихся от обработки данных, что негативно сказывается на анализе рекламного воздействия.

В ответ на вызовы LCG New Media разработало собственное технологическое решение для сбора и анализа данных, соблюдая законодательство. Данные собираются анонимно и отправляются в облако Google BigQuery для дальнейшей обработки.

На основе собранных данных агентство создает понятные информационные панели, позволяя клиентам видеть результаты кампаний в реальном времени. Они также используют метод моделирования комплекса маркетинга, чтобы оценить влияние сложно измеряемых мероприятий, как реклама на телевидении или PR-акции. Это помогает компаниям лучше понимать, что эффективно, а что нет.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хорошего метаболизма: новая формула фитнеса
Новости спорта
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хорошего метаболизма: новая формула фитнеса
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Экономика и бизнес
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Домашние животные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Популярное
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные

Учёные доказали: рост мышц не зависит от выбора между гантелями и тренажёрами. Главное — тренироваться регулярно и повышать нагрузку.

Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Идея о трибунале над Россией приказала долго жить Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Таблетка против засора: как копеечное средство заменило сантехника и освободило трубы
Вечеринка, взорвавшая интернет: Садальский высказался о новом скандале с Дибровым
Тайны пустыни Гоби: археологи нашли следы, которые могут перевернуть представления о прошлом
Тайны пустыни Гоби: археологи нашли следы, которые могут перевернуть представления о прошлом
Последние материалы
В Сибири выявлены признаки подземного газового выброса — геологи
Крис Дженнер не упомянула Меган Маркл в посте после юбилея
LCG New Media рассматривает маркетинг как искусство — Ламберт
Жареные пирожки из морозилки: как превратить обычные пельмени в ресторанное блюдо без лишних усилий
Туристы всё чаще ищут эмоции, а не комфорт — Onlinetours Premium
Наследство Владимира Симонова перейдёт его детям
Лидерство авторынка перешло от продаж к технологиям — аналитики
Гусеницы листовертки повреждают листья жимолости — агрономы
Выявлен риск отравления при употреблении икры речных рыб
Батареи огненные, а в квартире — лёд: куда на самом деле уходит всё тепло
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.