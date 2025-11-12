Солнечные панели за копейки: как Китай покоряет мир доступной энергией

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Китай дал миру доступные солнечные панели — координатор COP30
4:33
Экономика

Бразильский дипломат Андре Корреа ду Лаго, координатор предстоящей климатической конференции COP30, заявил, что именно Китай сегодня предлагает решения для всего мира — доступные солнечные панели, массово поставляемые в Африку.

Ферма на солнечных батареях
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ферма на солнечных батареях

"Пока США и, в меньшей степени, Европа снижают экологические амбиции, страны Глобального Юга обращают внимание на Китай, — отметил дипломат. — В каком-то смысле спад энтузиазма на Севере показывает, что Юг начинает действовать".

Эти слова прозвучали накануне открытия COP30, которая стартует 10 ноября в бразильском городе Белен.

"Китай не просто решает собственные проблемы — он предлагает решения для всех. Солнечные панели стали настолько дешёвыми и конкурентоспособными по сравнению с ископаемым топливом, что теперь они повсюду. Это отличная новость", — подчеркнул он.

Китай: крупнейший производитель и потребитель энергии

Китай остаётся крупнейшим в мире эмитентом CO₂ и всё ещё активно использует уголь, однако одновременно проводит молниеносную электрификацию экономики.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), доля электроэнергии в конечном энергопотреблении Китая уже достигла 28%, что выше, чем в США (22%) и ЕС (21%).

Страна лидирует в производстве батарей, электромобилей, ветряков и особенно в солнечной энергетике, которая, по данным Университета Суррея, стала самым дешёвым источником энергии в мире.

Солнечная сверхдержава

В 2023 году Китай обеспечил 85% мировой продукции солнечных панелей, по данным МЭА.
За первое полугодие 2025 года страна ввела 250 ГВт новых солнечных мощностей — почти в полтора раза больше всей установленной мощности Франции.

Такой бурный рост стал возможен благодаря громадным промышленным возможностям и низким производственным издержкам, что делает китайские панели самыми конкурентоспособными на планете.

Экологические вопросы: обратная сторона успеха

Однако столь масштабные солнечные поля вызывают научные опасения. Исследователи предупреждают, что тёмные поверхности панелей поглощают тепло, что может влиять на атмосферные потоки и вызывать снижение осадков в некоторых регионах.

Африка: солнечная революция за счёт Китая

Мощности Китая позволяют ему массово экспортировать солнечные панели по низким ценам, особенно в Африку. За два года объём таких поставок утроился, достигнув 11,2 ГВт новых мощностей, по данным аналитического центра Ember.

В Сьерра-Леоне, одной из беднейших стран мира, импортированные панели за последний год позволили увеличить потенциальное производство электроэнергии на 61%.
Исследователи отмечают, что это не только снижает импорт нефти, но и заменяет дизельные генераторы, обеспечивая более дешёвое и чистое электричество.

Дешевле, быстрее, эффективнее

В Нигерии солнечная панель мощностью 420 Вт стоит около 60 долларов США и производит 550 кВт·ч в год. Для сравнения, на те же 60 долларов дизельного топлива можно выработать лишь 275 кВт·ч, что делает окупаемость солнечных панелей менее чем за полгода.

По мнению экспертов, доступная солнечная энергия может стать локомотивом экономического роста в Африке, предоставив миллионам людей надёжный и чистый источник электричества.

Глобальные инвестиции Китая: новый "план Маршалла"

Помимо экспорта технологий, китайские компании уже объявили о более чем 200 миллиардах долларов инвестиций в низкоуглеродные проекты за рубежом — сумму, превышающую послевоенный План Маршалла, отмечает экономист Адам Туз из Университета Джонса Хопкинса.

Он считает, что тотальный контроль Китая над цепочками поставок солнечных панелей и аккумуляторов знаменует "начало новой эпохи мировой экономики", сравнимой по масштабу с промышленной революцией XIX века, когда человечество открыло силу пара.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
