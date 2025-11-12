Она и жнец, и швец, и на дуде игрец: как неоплачиваемый труд женщин влияет на благосостояние семьи

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Безработная женщина, занимающаяся ведением домашнего хозяйства и воспитанием детей, может сэкономить семье до 100 тысяч рублей в месяц. 

Такое мнение высказала кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Сазанова.

Роль домашних забот

По словам эксперта, женщина, выполняющая обязанности повара, няни, уборщицы, водителя и педагога, существенно снижает расходы семьи. Эти навыки и умения позволяют сэкономить значительные средства, пишет argumenti. ru со ссылкой на издание "Абзац".

Законодательные инициативы

Общественный деятель Александра Миллер предложила идею, согласно которой мужья должны оплачивать труд своих жён по дому. Она считает, что такая обязанность должна быть закреплена в законе. Миллер подчеркнула, что обязательные выплаты не являются милостыней от мужа, а справедливой компенсацией за труд женщин, который способствует успеху мужчин и созданию надежного тыла.

Однако, как отметила общественница, механизм, откуда мужчины могут брать деньги для таких выплат, она не уточнила.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Учёные доказали: рост мышц не зависит от выбора между гантелями и тренажёрами. Главное — тренироваться регулярно и повышать нагрузку.

