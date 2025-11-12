Она и жнец, и швец, и на дуде игрец: как неоплачиваемый труд женщин влияет на благосостояние семьи

Домохозяйки могут сэкономить до 100 тыс. руб. в месяц — Миллер

Безработная женщина, занимающаяся ведением домашнего хозяйства и воспитанием детей, может сэкономить семье до 100 тысяч рублей в месяц.

Фото: flickr.com by Intel Free Press, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Мать и ребёнок

Такое мнение высказала кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Сазанова.

Роль домашних забот

По словам эксперта, женщина, выполняющая обязанности повара, няни, уборщицы, водителя и педагога, существенно снижает расходы семьи. Эти навыки и умения позволяют сэкономить значительные средства, пишет argumenti. ru со ссылкой на издание "Абзац".

Законодательные инициативы

Общественный деятель Александра Миллер предложила идею, согласно которой мужья должны оплачивать труд своих жён по дому. Она считает, что такая обязанность должна быть закреплена в законе. Миллер подчеркнула, что обязательные выплаты не являются милостыней от мужа, а справедливой компенсацией за труд женщин, который способствует успеху мужчин и созданию надежного тыла.

Однако, как отметила общественница, механизм, откуда мужчины могут брать деньги для таких выплат, она не уточнила.