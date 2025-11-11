Поворот на Восток: почему Россия отказывается от совместных рыбных проектов с ЕС

Росрыбаловство: сотрудничество с ЕС не актуально для России

Глава Росрыболовства Илья Шестаков высказал мнение о перспективах сотрудничества России и Европейского Союза, отметив, что такое взаимодействие стало неактуальным, пишет EADaily.

Он сообщил, что Россия не обращает внимания на ЕС, не планирует совместные проекты в сфере рыболовства и даже не проводит заседания комиссии.

Также стоит отметить, что летом 2024 года несколько стран, включая Швецию и страны Балтии, обвинили Россию в незаконном вылове рыбы в Балтийском море, а жалоба была подана в Комиссию ЕС. На это Шестаков предложил прибалтийским странам сначала обратить внимание на свои собственные действия.