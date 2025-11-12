Пик нефтяного безумия? Что происходит в отрасли

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Эксперты предупреждают, что глобальный спрос на нефть достигнет пика уже к началу 2030-х, после чего отрасль может стать убыточной.

Нефтяная платформа на закате
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Нефтяная платформа на закате

Пока же, по данным Rystad Energy, спрос остаётся высоким, а инвесторы продолжают вкладываться в новые проекты.

Южноамериканская нефтяная экспансия отражает более широкую тенденцию. По словам Габриэля Бланко, мировые лидеры словно решили "нажать на педаль газа”, продолжая курс на ископаемое топливо, несмотря на климатические угрозы.

"Кажется, все решили двигаться вперёд с нефтью — что бы ни происходило", — добавил он.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
