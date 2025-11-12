Пик нефтяного безумия? Что происходит в отрасли

Эксперты предупреждают, что глобальный спрос на нефть достигнет пика уже к началу 2030-х, после чего отрасль может стать убыточной.
Пока же, по данным Rystad Energy, спрос остаётся высоким, а инвесторы продолжают вкладываться в новые проекты.
Южноамериканская нефтяная экспансия отражает более широкую тенденцию. По словам Габриэля Бланко, мировые лидеры словно решили "нажать на педаль газа”, продолжая курс на ископаемое топливо, несмотря на климатические угрозы.
"Кажется, все решили двигаться вперёд с нефтью — что бы ни происходило", — добавил он.
Учёные доказали: рост мышц не зависит от выбора между гантелями и тренажёрами. Главное — тренироваться регулярно и повышать нагрузку.