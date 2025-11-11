Рынок на нервах: Endava не дотянула до консенсуса, прогноз слабее, зато есть сделка до $100 млн

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Падение акций технологической компании Endava стало реакцией инвесторов на квартальные результаты, оказавшиеся ниже ожиданий аналитиков. Несмотря на устойчивые клиентские связи, показатели прибыли и выручки сигнализируют о временных трудностях, связанных с замедлением роста и внешними факторами.

Итоги квартала: прибыль и выручка под давлением

Компания отчиталась о прибыли в размере £0,15 на акцию, что оказалось ниже прогноза аналитиков (£0,18). Совокупная выручка за первый квартал составила £178,2 млн — также меньше ожидаемых £188,78 млн. При пересчёте по постоянному курсу валют показатель снизился на 7,3% по сравнению с прошлым годом.

Скорректированная прибыль до налогообложения сократилась почти вдвое — до £9,9 млн, что составляет 5,5% от общей выручки (против £19,2 млн или 9,9% годом ранее). Снижение маржи компания объяснила сочетанием внешних и внутренних факторов, включая замедление реализации ряда проектов и единовременные корректировки.

"Результаты первого квартала оказались ниже прогнозируемых в основном из-за неожиданного кредита, предоставленного клиенту после нашего последнего отчета о доходах, а также из-за определенных нестратегических возможностей, которые не конвертировались в доход в течение квартала, как ожидалось", — сказал генеральный директор Джон Коттерелл.

Контракты и стратегические связи

Несмотря на временные трудности, Endava сумела продемонстрировать устойчивость бизнеса и доверие крупных клиентов. Компания заключила многолетнее стратегическое соглашение с одной из ведущих платёжных компаний на сумму до $100 млн — это соглашение рассматривается как подтверждение конкурентных преимуществ и экспертности Endava в сфере финансовых технологий.

"Хотя эти факторы повлияли на наши показатели, наша способность обеспечить многолетние стратегические отношения с ведущей платежной компанией на сумму до $100 миллионов демонстрирует силу наших клиентских отношений", — добавил Коттерелл.

А что если компания пересмотрит стратегию

Если Endava переориентируется на быстрорастущие рынки — такие как ИИ, автоматизация и цифровые платежи, — возможно она может вернуть себе динамику роста. Сотрудничество с глобальными платёжными системами и банками открывает потенциал для внедрения технологий машинного обучения и аналитики данных в масштабах корпоративных экосистем.

FAQ

Как Endava зарабатывает?
Основной доход компания получает от предоставления IT-услуг, цифровой трансформации и разработки программного обеспечения для финансового и технологического секторов.

Мифы и правда

Миф: падение акций — признак кризиса.
Правда: это временная реакция на снижение квартальных показателей, характерная для рыночных циклов.

Миф: Endava не готова к цифровым трендам.
Правда: компания активно инвестирует в облачные технологии и AI-разработки.

Интересные факты

  1. Endava основана в 2000 году и специализируется на цифровой трансформации.

  2. Основные рынки — Великобритания, Европа и Северная Америка.

  3. Компания входит в число ведущих подрядчиков в области разработки решений для платёжных систем.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
