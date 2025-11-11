Город без белых пятен: как Махачкала превратила точные данные в устойчивый бюджет

Махачкала: в 2025 году сборы земельного налога выросли на 20%

С начала 2025 года в столице Дагестана заметно выросли поступления по земельному налогу — на 20% по сравнению с прошлым годом. По данным городской администрации, по состоянию на 1 ноября сумма сборов достигла 711,5 млн рублей. Такой результат стал возможен благодаря системной работе властей по выявлению и постановке на кадастровый учёт ранее неучтённых объектов недвижимости.

Фото: Desingned by Freepik by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Земельный участок

Новая налоговая база и порядок в учётах

Мэр Махачкалы Джамбулат Салавов подчеркнул, что рост собираемости стал итогом кропотливой подготовки и инвентаризации городской собственности. В 2025 году Министерство имущественных отношений Дагестана утвердило перечень 19 844 объектов недвижимости с совокупной кадастровой стоимостью 162,1 млрд рублей.

В преддверии следующего года специалисты провели повторную инвентаризацию нежилых помещений, чтобы обновить данные и исключить неточности. В результате был составлен обновлённый список из 19 960 объектов, а также обнаружено дополнительно 502 ранее неучтённых здания и помещения.

Контроль и предписания: как порядок влияет на доходы

Помимо кадастровых обновлений власти усилили контроль за использованием земельных участков. С июля 2025 года отдел земельного контроля получил право самостоятельно выдавать предписания за нарушения. Такая мера оказалась эффективной: за несколько месяцев было вынесено 182 предписания, и это помогло увеличить начисления земельного налога почти в пять раз — с 1,2 млн до 6,1 млн рублей.

"Упорядочение имущественной базы — необходимое условие для пополнения бюджета. Каждый объект, вовлечённый в налогообложение, это дополнительные средства на развитие городской инфраструктуры", — добавил Салавов.

В результате прозрачности и точности учётов Махачкала смогла укрепить бюджетную дисциплину и создать более устойчивую финансовую основу для будущих городских проектов.

Почему этот результат важен

Рост налоговых поступлений имеет не только экономический, но и социальный эффект. Средства, поступающие от земельного налога, направляются на благоустройство, строительство дорог, модернизацию коммунальной инфраструктуры и озеленение. По сути, речь идёт о возвращении налогов в виде улучшения городской среды — в освещённых улицах, детских площадках и новых социальных объектах.

Кроме того, вовлечение в оборот ранее неучтённых объектов снижает теневую активность на рынке недвижимости. Для собственников это означает более прозрачную систему владения, а для администрации — реальную картину имущественных ресурсов города.

Исторический контекст: от недоучёта к цифровизации

Ещё несколько лет назад кадастровая база Махачкалы отличалась высокой степенью неточности. Многие объекты оставались вне учёта, что приводило к потере доходов и затрудняло планирование городских программ. Ситуация начала меняться с внедрением цифровых инструментов кадастрового мониторинга и спутниковых систем геоанализа, которые позволяют выявлять незарегистрированные строения и земельные участки.

Переход на цифровые сервисы значительно ускорил процессы учёта. Сегодня муниципальные службы используют единые геоинформационные платформы, интегрированные с Росреестром и налоговыми органами, что повышает точность расчётов и снижает риск ошибок.

Мифы и правда о земельном налоге

Миф: земельный налог можно не платить, если участок не используется.

Правда: налог начисляется за владение, а не за использование. Миф: новая оценка всегда увеличивает налог.

Правда: в ряде случаев кадастровая стоимость может быть снижена по заявлению собственника.

Часто задаваемые вопросы

Как узнать, есть ли мой участок в новом кадастровом перечне?

Проверить статус можно через официальный сайт Росреестра или в муниципальном отделе земельного контроля.

Что делать, если налог начислен ошибочно?

Необходимо подать заявление о перерасчёте в налоговую инспекцию с приложением подтверждающих документов.