20 лет в погонах — и до 90 тысяч на пенсии: кто может рассчитывать на максимум

Экономика

Минимальный размер пенсии для военнослужащих в России может составить примерно 14 тысяч рублей, если отсутствуют дополнительные надбавки.

Военный парад на Красной площади
Фото: en.kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Военный парад на Красной площади

Об этом сообщил экономический аналитик Денис Миролюбов. По словам эксперта, такой размер выплат полагается при выслуге в 20 лет, когда пенсия рассчитывается как 50% от денежного довольствия, умноженных на понижающий коэффициент, который в 2025 году составляет 93,59%.

Если оклад равен 30 тысячам рублей, пенсия составит чуть более 14 тысяч. Но это примерный расчёт — реальная сумма зависит от множества факторов, уточнил Миролюбов.

Индивидуальные надбавки и повышающие коэффициенты

Эксперт подчеркнул, что на размер военной пенсии влияют должность, звание, участие в боевых действиях, регион службы и другие индивидуальные обстоятельства.

При максимальной выслуге лет и наличии всех возможных доплат военная пенсия может достигать 90 тысяч рублей.

За каждый год службы сверх 20 лет добавляется 3% к пенсии, однако общий размер не может превышать 85% от денежного довольствия, сообщает издание "Абзац".

Гражданская пенсия: 50 тысяч рублей при большом стаже и высоком доходе

Как пояснила эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова, пенсию в размере около 50 тысяч рублей можно получать при выполнении ряда условий:

  •  страховой стаж — не менее 15 лет;
  •  пенсионные баллы — не менее 280;
  •  заработок — свыше 230 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, к моменту выхода на пенсию женщины должны достичь 60 лет, а мужчины — 65 лет.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
