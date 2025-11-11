Шопинг-марафон начинается с растаявших цен: россияне готовятся к главным распродажам года

Во время осенних распродаж россиянам выгоднее всего покупать одежду и обувь.
Аналитики отметили, что в 2023 году средние скидки в этих категориях достигали 70%, в 2024-м — 80%, а в 2025 году — уже 84%, что стало рекордным показателем за всё время наблюдений, как сообщает сайт Москва 24 со ссылкой на исследование маркетплейса "Мегамаркет".
Как уточнили в "Мегамаркете", такие высокие скидки чаще всего возникают из-за пересмотра базовых цен самими продавцами, а не за счёт дополнительных рекламных акций. Это позволяет покупателям реально экономить, оптимизируя расходы в период сезонных распродаж.
Покупательская активность, по данным исследования, меняется в зависимости от сезона:
При этом категории повседневного спроса — гигиена, продукты и аптечные товары — демонстрируют стабильные продажи на протяжении всего сезона.
В разделах электроники и бытовой техники размер скидок обычно умеренный — 5-10%.
Однако, учитывая высокую стоимость этих товаров, даже такие акции позволяют сэкономить значительные суммы.
Постоянно высоким остаётся спрос и на премиальные товары:
Эксперты отмечают, что эти категории становятся популярными для стратегических покупок — вложений в комфорт и досуг.
Исследование также показало, что 37% россиян планируют делать покупки исключительно онлайн, а 72% целенаправленно ждут ноябрьских скидок.
Наибольший интерес вызывает:
Для 74% покупателей главным стимулом остаются высокие скидки, которые определяют выбор товаров и время покупки.
