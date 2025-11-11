Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шопинг-марафон начинается с растаявших цен: россияне готовятся к главным распродажам года

Тренды онлайн-шопинга: цены на одежду и обувь рухнули
2:38
Экономика

Во время осенних распродаж россиянам выгоднее всего покупать одежду и обувь.

Девушка в магазине одежды
Фото: https://www.freepik.com
Девушка в магазине одежды

Аналитики отметили, что в 2023 году средние скидки в этих категориях достигали 70%, в 2024-м — 80%, а в 2025 году — уже 84%, что стало рекордным показателем за всё время наблюдений, как сообщает сайт Москва 24 со ссылкой на исследование маркетплейса "Мегамаркет".

Скидки — результат снижения цен продавцами

Как уточнили в "Мегамаркете", такие высокие скидки чаще всего возникают из-за пересмотра базовых цен самими продавцами, а не за счёт дополнительных рекламных акций. Это позволяет покупателям реально экономить, оптимизируя расходы в период сезонных распродаж.

 Что покупают осенью: от автошин до фейерверков

Покупательская активность, по данным исследования, меняется в зависимости от сезона:

  •  в октябре россияне чаще всего приобретают автомобильные шины, моторные масла и детское питание;
  • в ноябре-декабре основной спрос смещается на новогодние товары, гирлянды и пиротехнику.

При этом категории повседневного спроса — гигиена, продукты и аптечные товары — демонстрируют стабильные продажи на протяжении всего сезона.

Электроника и техника: меньше процентов, но больше выгоды

В разделах электроники и бытовой техники размер скидок обычно умеренный — 5-10%.
Однако, учитывая высокую стоимость этих товаров, даже такие акции позволяют сэкономить значительные суммы.

Постоянно высоким остаётся спрос и на премиальные товары:

  •  игровые приставки (в среднем 54 450 рублей);
  • мониторы (около 18 600 рублей).

Эксперты отмечают, что эти категории становятся популярными для стратегических покупок — вложений в комфорт и досуг.

Онлайн-шопинг укрепляет позиции

Исследование также показало, что 37% россиян планируют делать покупки исключительно онлайн, а 72% целенаправленно ждут ноябрьских скидок.

Наибольший интерес вызывает:

  •  одежда и обувь — у 64% опрошенных;
  • электроника и гаджеты — у 62%;
  • бытовая техника — у 45%.

Для 74% покупателей главным стимулом остаются высокие скидки, которые определяют выбор товаров и время покупки.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
