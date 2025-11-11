Хватит обдирать: в Германии объявили войну арендным махинациям

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Федеральный министр жилищного строительства и городского развития Верена Хубертц (СДПГ) намерена активизировать усилия по сдерживанию роста цен на аренду жилья в Германии.

Ключ в замке
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ключ в замке

Она напомнила, что ограничения на арендную плату продлены до конца 2029 года. В интервью Funke Media Group Хубертц заявила о необходимости установления "справедливых правил игры" в условиях высоких затрат на жильё.

Ужесточение контроля за арендой меблированных квартир

Министр выступает за усиление регулирования аренды меблированных квартир. Хубертц привела пример, когда за наличие дивана в квартире арендная плата необоснованно увеличивается с 8 до 35 евро за квадратный метр. Она подчеркнула необходимость четкого разделения в договорах расходов на арендную плату и стоимости меблировки.

Регулирование индексной арендной платы

Хубертц также намерена бороться с практикой индексной арендной платы, привязанной к инфляции. Считая индексацию арендной платы проблемной, министр ссылается на экспертную комиссию, созданную минюстом для разработки предложений по регулированию данного вопроса.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
