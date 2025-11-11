Доигрались в скидки: не за горами ценовой переворот на маркетплейсах

Власти России не спешат с введением ограничений для онлайн-площадок, стремясь сохранить доступные цены для потребителей.

Однако эпоха значительных скидок в интернете может скоро завершиться. Эксперты отмечают технологичность торговли и убывание иных каналов продаж, сомневаясь в продолжительности инвестиций крупных онлайн-платформ в скидки.

Растущее число споров между маркетплейсами и поставщиками, с вмешательством контрольных органов, свидетельствует о проблемах. ФАС сообщила об устранении крупными площадками практик, вызвавших жалобы малого и среднего бизнеса, после рекомендаций экспертного совета.

Гибкость и адаптация

Речь шла об отмене индекса остатка товара, вынуждавшего предпринимателей с низкими показателями платить повышенный тариф за хранение или соглашаться на несанкционированные скидки. Одна из платформ вернулась к прежней модели возврата товара, упростив процесс для продавцов.

ФАС подчеркивает важность учета интересов малого и среднего бизнеса в ценовой политике маркетплейсов. Союз торговых центров жаловался на ценовой демпинг платформ, считая субсидирование скидок ущемлением традиционной розницы, сообщает URA.RU.

Глава ЦБ указала на несправедливую конкуренцию в скидках при оплате картами собственных банков маркетплейсов. Совет Федерации рекомендовал внести поправки в закон о платформенной экономике, обеспечив равный доступ и единую цену независимо от способа оплаты.

Ограничения неизбежны

Гендиректор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексей Молодых считает, что уступки маркетплейсов не решают всех проблем. Инвестиции платформ в снижение цен осложняют жизнь малому и среднему бизнесу. Неконтролируемые скидки разрушают рынок, вынуждая предпринимателей закрывать другие каналы продаж.

Он предлагает ограничить скидки, чтобы сбалансировать интересы. Иначе к 2028 году онлайн-торговля займет большую часть розницы, а после вытеснения конкурентов маркетплейсы могут поднять цены. Другие страны принимали меры по ограничению влияния маркетплейсов на цены. В России, в отличие от Китая и Франции, наблюдается низкая конкуренция между платформами и укрупнение лидеров рынка.

Приспособиться или уйти

Эксперт по ритейлу Андрей Карпов отмечает, что споры между продавцами и маркетплейсами неизбежны. Популярность онлайн-площадок привлекает внимание общественности и контролирующих органов. Уступки маркетплейсов могут привести к повышению комиссий для продавцов. По мнению Георгия Остапковича (НИУ ВШЭ), для потребителей переход в онлайн — скорее плюс, благодаря более низким ценам. Однако монополизация рынка вызывает опасения. Возможно, традиционная книжная розница вскоре исчезнет.

Он подчеркивает, что офлайн-формат постепенно уходит в прошлое, и продавцам необходимо менять стратегию, учитывая интересы молодого поколения. Через 15-20 лет на смену маркетплейсам придёт что-то новое, так как технологии меняют не только производство, но и торговлю.