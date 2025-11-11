Забытая родина зовёт: власти Южной Кореи нашли способ остановить демографический кризис

Муниципальные власти Вонджу, как и другие местные администрации Южной Кореи, активизировали свою деятельность по привлечению этнических корейцев, проживающих за рубежом.

Эти усилия направлены на смягчение последствий демографического кризиса и сокращения численности населения. Для достижения этих целей предлагаются различные программы и сопутствующие меры.

Реализация проекта "Пожить в Вонджу"

26 октября в г. Вонджу (провинция Канвондо) был дан старт проекту "Пожить в Вонджу", ориентированному на корейцев, проживающих в Австралии. В рамках этой инициативы двадцать участников в течение двух недель знакомились с местными культурными особенностями, посещали национальный парк Чиаксан и краеведческий музей. Кроме того, были организованы лекции, посвящённые вопросам репатриации, финансового планирования и медицинского обслуживания.

Привлечение инвестиций в Южном Чхунчхоне

В мае месяце администрация провинции Южный Чхунчхон провела в Лос-Анджелесе информационный брифинг, позиционируя регион как идеальное место для реэмиграции и комфортной жизни. В планах провинции — реализация невостребованного жилья среди корейцев, живущих за границей, при поддержке Chungcheongnamdo Development Corp.

Программа долгосрочного проживания в Кёнсан-Намдо

В провинции Кёнсан-Намдо реализуется программа, предоставляющая возможность зарубежным корейцам пожить в регионе в течение месяца, чтобы оценить перспективы постоянного переезда. Участникам программы возмещаются расходы на проживание в обмен на публикацию впечатлений в социальных сетях. По приезде в Корею им также предоставляется транспорт до места проживания.

Статистика репатриации и двойное гражданство

Согласно данным Агентства по делам зарубежных корейцев, в прошлом году в Южную Корею вернулось 1565 эмигрантов. Значительная часть из них (56,3% или 881 человек) — это лица старше 60 лет. Лица, достигшие 65-летнего возраста, имеют право на получение двойного гражданства в рамках программы восстановления гражданства. В 2021 году Министерство внутренних дел и безопасности классифицировало 89 мест по всей стране с сокращающимся населением.