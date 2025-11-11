Ростовская область — форпост производственного и технологического развития

Ростовская область уверенно укрепляет свои позиции в промышленной сфере и инвестиционной политике. В регионе активно развиваются новые производства, растёт число резидентов особой экономической зоны, а ключевые предприятия переходят к технологической модернизации. Всё это формирует основу для будущего технологического лидерства региона.

Особая экономическая зона "Ростовская" набирает обороты. Сегодня в ней уже 11 резидентов, а общий объём заявленных инвестиций превышает 6 миллиардов рублей. Предприятия разных отраслей создают новые рабочие места, развивают экспорт и внедряют отечественные технологии.

Параллельно идёт масштабная работа с ведущими промышленными центрами региона. Губернатор Юрий Слюсарь посетил ведущие предприятия региона:

"Атоммаш" , отгрузивший корпус реактора для АЭС "Аккую" в Турции;

, отгрузивший корпус реактора для АЭС "Аккую" в Турции; ТАНТК им. Бериева , где стартовала программа ремоторизации самолётов Бе-200 на отечественные двигатели ПД-8;

, где стартовала программа ремоторизации самолётов Бе-200 на отечественные двигатели ПД-8; "Ростсельмаш", "Роствертол", "БТК Групп", "Атлантис-Пак".

По итогам визитов глава региона провёл серию совещаний с Минпромторгом и Минсельхозом, где были утверждены новые меры поддержки промышленных предприятий, включая механизмы субсидирования и обновления производственных мощностей.

В области стартовало сразу несколько значимых проектов.

На "БТК Текстиль" запущено производство полиамидных нитей. Компания "Эмпилс-цинк" открыла новый завод по выпуску цинковых белил — инвестиции в проект превысили 1,5 млрд рублей.

На "Сальсксельмаше" налажен выпуск современной снегоуборочной техники, а Новочеркасский завод завершил испытания российского электровоза "ЭМКА2", разработанного с применением отечественных комплектующих.

Эффективным инструментом государственной поддержки стал Региональный фонд развития промышленности Ростовской области, капитализация которого на 01.10.2025 года составила 1,998 млрд рублей. С начала 2025 года Фонд предоставил промышленным компаниям 8 займов на сумму 310 млн рублей, а также 4 совместных займа на сумму 541,6 млн рублей.

При этом социальная стабильность остаётся приоритетом: сотрудники закрывшихся фабрик "Глория Джинс" были трудоустроены на другие предприятия региона.

Ростовская область делает ставку не только на промышленное обновление, но и на развитие собственных научно-технических компетенций. По словам губернатора, именно технологическое лидерство станет стратегической целью ближайших лет.

"Тема технологического лидерства — это одна из наиболее важных, которыми мы будем заниматься. У Ростовской области серьёзный потенциал для его достижения. Она тесно связана с импортозамещением, которому мы уделяем много внимания, отдаем много ресурсов. Для себя я так определяю, импортозамещение — это обеспечение нашей безопасности во всех сегментах, в текущем режиме и в среднесрочной перспективе. А технологическое лидерство — это такие стратегические горизонты, где мы можем понимать наши ключевые факторы успеха, сильные стороны, где у нас есть необходимые разработки, технологии, компетенции, которые могут обеспечить наше лидерство в тех сферах, которые будут определять облик экономики", — подчеркнул Юрий Слюсарь на отраслевой стратегической сессии при обновлении Стратегии-2030.

По словам губернатора, для Ростовской области это не просто курс на развитие, а путь к долгосрочной конкурентоспособности и укреплению безопасности региона.

На Совете по инвестициям одобрены три приоритетных проекта:

строительство завода полиэтиленовых труб ;

; запуск комплекса по глубокой переработке кукурузы ;

; создание роботизированного складского комплекса.

Реализация этих инициатив обеспечит регион более чем 1000 новыми рабочими местами.

Всего в Ростовской области сегодня реализуется свыше 650 инвестиционных проектов на сумму более 1 трлн рублей. Это один из самых высоких показателей среди субъектов Юга России.

Активную инвестиционную динамику поддерживают и крупные соглашения.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) подписано 20 соглашений на общую сумму 209 млрд рублей.

А на XV Международной промышленной выставки "Иннопром — 2025" подписано 23 соглашения по реализации проектов в сфере промышленности на общую сумму более 92,0 млрд рублей, это позволит создать порядка 3,0 тыс. новых рабочих мест.

Ростовская область формирует новую модель региональной экономики — диверсифицированную, устойчивую и технологичную. Власти делают акцент на импортозамещении, цифровизации и локализации производства, что должно обеспечить региону стратегическую независимость и выход в число лидеров южного макрорегиона.

Промышленность, инвестиции и инновации становятся тремя опорами будущего области.