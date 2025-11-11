Больше отдыха — меньше работы: предстоящая зима порадует россиян рекордным количеством выходных

В предстоящую зиму россиянам предстоит отработать всего 56 дней из 90, что является наименьшим показателем за более чем 20 лет.

Длительность выходных

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что причиной короткого рабочего сезона стали продолжительные выходные. В этом году с 1 по 11 января включительно установлены нерабочие праздничные дни. Общая длительность новогодних праздников составит 12 дней, включая нерабочий день 31 декабря 2025 года.

Исторический контекст

В последний раз столь же коротким зимний сезон был в 2004–2005 годах. Обычно в декабре, январе и феврале россияне работают 57-58 дней. Длина рабочего времени зимой 2013-2014 год была максимальной — 59 дней.

Ярослав Нилов подчеркнул, что зима 2026 года порадует граждан уменьшением числа рабочих дней. Он отметил, что в суровую зиму людям стоит больше отдыхать, проводя время с близкими и наслаждаясь хорошим настроением, пишет ТАСС.