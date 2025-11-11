Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Семейная драма Пирса Броснана: что заставило актёра бросить сына на 20 лет
Сонное зелье с побочкой: мелатонин может ударить по самому уязвимому органу — покой за высокую цену
Рождественский сюрприз от Меган Маркл: все детали нового проекта на Netflix
Модные провалы осени: эти 5 причёсок всё ещё популярны у 60+, но уже давно не в тренде
Дэвид Салэй выиграл Букеровскую премию: почему жюри назвало его роман Плоть уникальным
Окна сами себя моют: новая техника отбирает у хозяев последний повод для уборки
Баобабы под защитой ночи: как летучие мыши и мотыльки спасают древние деревья от вымирания
АКП умирает, пока вы не смотрите: ошибки, способные превратить вашу коробку в груду металла
Танцы на пилоне сжигают до 1000 калорий за час: как шестовая акробатика перезапускает тело

Больше отдыха — меньше работы: предстоящая зима порадует россиян рекордным количеством выходных

1:23
Экономика

В предстоящую зиму россиянам предстоит отработать всего 56 дней из 90, что является наименьшим показателем за более чем 20 лет.

Снеговик
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Снеговик

Длительность выходных

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что причиной короткого рабочего сезона стали продолжительные выходные. В этом году с 1 по 11 января включительно установлены нерабочие праздничные дни. Общая длительность новогодних праздников составит 12 дней, включая нерабочий день 31 декабря 2025 года.

Исторический контекст

В последний раз столь же коротким зимний сезон был в 2004–2005 годах. Обычно в декабре, январе и феврале россияне работают 57-58 дней. Длина рабочего времени зимой 2013-2014 год была максимальной — 59 дней.

Ярослав Нилов подчеркнул, что зима 2026 года порадует граждан уменьшением числа рабочих дней. Он отметил, что в суровую зиму людям стоит больше отдыхать, проводя время с близкими и наслаждаясь хорошим настроением, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Ботинки 60-х снова в моде: элегантность прошлого возвращается, превращая зиму 2026 в эпоху стиля
Красота и стиль
Ботинки 60-х снова в моде: элегантность прошлого возвращается, превращая зиму 2026 в эпоху стиля
Они не дышали, но двигались как живые: тайна байкальских пришельцев, о которой молчали десятилетиями
Наука и техника
Они не дышали, но двигались как живые: тайна байкальских пришельцев, о которой молчали десятилетиями
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Домашние животные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Популярное
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг

Первый поезд из России по транспортному коридору "Север — Юг" в обход Азербайджана прибыл в Иран. Москва сделала ставку на более надёжных партнёров. 

В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин ЦРУ против MI-6: как конспирология формирует новые политические реалии Юрий Бочаров
Они не дышали, но двигались как живые: тайна байкальских пришельцев, о которой молчали десятилетиями
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хороших костей и метаболизма: новая формула фитнеса
Гараж превращается в реанимацию: какой способ оживления АКБ действительно работает
Гараж превращается в реанимацию: какой способ оживления АКБ действительно работает
Последние материалы
Рождественский сюрприз от Меган Маркл: все детали нового проекта на Netflix
Модные провалы осени: эти 5 причёсок всё ещё популярны у 60+, но уже давно не в тренде
Дэвид Салэй выиграл Букеровскую премию: почему жюри назвало его роман Плоть уникальным
Окна сами себя моют: новая техника отбирает у хозяев последний повод для уборки
Больше отдыха — меньше работы: предстоящая зима порадует россиян рекордным количеством выходных
Баобабы под защитой ночи: как летучие мыши и мотыльки спасают древние деревья от вымирания
АКП умирает, пока вы не смотрите: ошибки, способные превратить вашу коробку в груду металла
Танцы на пилоне сжигают до 1000 калорий за час: как шестовая акробатика перезапускает тело
Тайны пустыни Гоби: археологи нашли следы, которые могут перевернуть представления о прошлом
Ростовская область — форпост производственного и технологического развития
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.