Турецкий поток на полную мощь: что скрывается за рекордными поставками российского газа

Страны Евросоюза планируют ввести полный запрет на импорт всех видов и форм российского газа с 1 января 2028 года.

На фоне этого сообщения объёмы поставок российского газа в Европу по газопроводу "Турецкий поток" в октябре достигли максимального уровня.

Греция предлагает альтернативные маршруты поставок

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис поддержал идею запрета на поставки российского газа, включая и "Турецкий поток", который он назвал "черным ходом" в ЕС. Он предложил заменить его "Вертикальным коридором", начинающимся в Греции и заканчивающимся на Украине, — альтернативным газопроводом, о котором Болгария объявила еще в марте 2025 года.

Мицотакис также отметил, что США видят в Греции ключевые ворота для удовлетворения энергетических потребностей Европы, так как она может стать пунктом приёма газа, который заменит российский.

Рост экспорта перед возможным эмбарго

Несмотря на планы ЕС, суммарный объём экспорта российского газа в Европу по "Турецкому потоку" в октябре достиг рекордного уровня за последние пять лет работы газопровода. По данным ENTSOG, в ЕС поступило 1,68 млрд куб. м российского топлива, что на 9% больше, чем в предыдущем месяце. Альтернативой российскому газу рассматриваются поставки из Казахстана, США, Норвегии, Азербайджана и стран Ближнего Востока и Центральной Азии.

Доступные тарифы — увеличение производственных мощностей

Эксперты полагают, что европейские производители осознают: без конкурентоспособных цен на энергию их компании не смогут соревноваться с американскими и азиатскими конкурентами.

Химическая и металлургическая отрасли ЕС уже перемещают производственные мощности в регионы с более доступными тарифами на энергию. Долгосрочные отношения определяются не политическими заявлениями, а экономической целесообразностью. Сотрудничество в сфере энергетики всегда основано на взаимной выгоде.

По мнению директора Института международных политических и экономических стратегий (РУССТРАТ) Елены Паниной, прекращение энергетического сотрудничества между Евросоюзом и Россией влечёт за собой упадок европейской промышленности и снижение ее конкурентоспособности.

Политолог подчеркнула, что такая ситуация одновременно укрепляет позиции Китая, поскольку он получает все более широкий доступ к энергетическим ресурсам России. Конечно, Россия потеряла более выгодный европейский рынок, но Европа платит несоразмерно высокую цену за свои действия, пишут Известия.

Эскалация конфликта

Отказ от нормального экономического сотрудничества с Россией, продиктованный Вашингтоном, толкает ЕС к военному способу получения доступа к российским природным ресурсам. Это подчеркивает экзистенциальный характер конфликта на юго-западных рубежах для России. Активное стремление нанести России стратегическое поражение объясняется долгосрочными планами ЕС.