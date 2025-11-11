Страны Евросоюза планируют ввести полный запрет на импорт всех видов и форм российского газа с 1 января 2028 года.
На фоне этого сообщения объёмы поставок российского газа в Европу по газопроводу "Турецкий поток" в октябре достигли максимального уровня.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис поддержал идею запрета на поставки российского газа, включая и "Турецкий поток", который он назвал "черным ходом" в ЕС. Он предложил заменить его "Вертикальным коридором", начинающимся в Греции и заканчивающимся на Украине, — альтернативным газопроводом, о котором Болгария объявила еще в марте 2025 года.
Мицотакис также отметил, что США видят в Греции ключевые ворота для удовлетворения энергетических потребностей Европы, так как она может стать пунктом приёма газа, который заменит российский.
Несмотря на планы ЕС, суммарный объём экспорта российского газа в Европу по "Турецкому потоку" в октябре достиг рекордного уровня за последние пять лет работы газопровода. По данным ENTSOG, в ЕС поступило 1,68 млрд куб. м российского топлива, что на 9% больше, чем в предыдущем месяце. Альтернативой российскому газу рассматриваются поставки из Казахстана, США, Норвегии, Азербайджана и стран Ближнего Востока и Центральной Азии.
Эксперты полагают, что европейские производители осознают: без конкурентоспособных цен на энергию их компании не смогут соревноваться с американскими и азиатскими конкурентами.
Химическая и металлургическая отрасли ЕС уже перемещают производственные мощности в регионы с более доступными тарифами на энергию. Долгосрочные отношения определяются не политическими заявлениями, а экономической целесообразностью. Сотрудничество в сфере энергетики всегда основано на взаимной выгоде.
По мнению директора Института международных политических и экономических стратегий (РУССТРАТ) Елены Паниной, прекращение энергетического сотрудничества между Евросоюзом и Россией влечёт за собой упадок европейской промышленности и снижение ее конкурентоспособности.
Политолог подчеркнула, что такая ситуация одновременно укрепляет позиции Китая, поскольку он получает все более широкий доступ к энергетическим ресурсам России. Конечно, Россия потеряла более выгодный европейский рынок, но Европа платит несоразмерно высокую цену за свои действия, пишут Известия.
Отказ от нормального экономического сотрудничества с Россией, продиктованный Вашингтоном, толкает ЕС к военному способу получения доступа к российским природным ресурсам. Это подчеркивает экзистенциальный характер конфликта на юго-западных рубежах для России. Активное стремление нанести России стратегическое поражение объясняется долгосрочными планами ЕС.
Первый поезд из России по транспортному коридору "Север — Юг" в обход Азербайджана прибыл в Иран. Москва сделала ставку на более надёжных партнёров.