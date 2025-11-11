Без всяких ловушек: как цены за килограмм откроют глаза на реальную стоимость продуктов

Введение обязательного указания цены за килограмм в розничной торговле значительно облегчит россиянам процесс сравнения стоимости продуктов различных производителей.

Такое мнение озвучил начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст", кандидат экономических наук Олег Абелев.

Преимущества инициативы

Во-первых, инициатива повысит прозрачность ценообразования и упростит процесс сравнения. Единая единица измерения (килограмм) позволит потребителям моментально оценивать, где выгоднее приобрести тот или иной товар, независимо от упаковки. Во-вторых, снизится вероятность обмана покупателей. Недобросовестные продавцы часто используют цены за 100 грамм или упаковку, создавая ложное впечатление о выгоде. Стандартизация расчетов поможет этого избежать, пишет Газета. Ru.

Контроль расходов станет проще

В-третьих, потребителям станет легче контролировать свои расходы. Планирование бюджета упростится, так как появится четкое понимание реальной стоимости продукта, даже если упаковка кажется недорогой. Возможно, такая прозрачность даже отпугнет некоторых от лишних покупок, отметил экономист.

Риски и ограничения

Однако существует риск снижения эффективности акций и скидок. Кроме того, может сократиться разнообразие фасовок, так как производителям и магазинам станет менее выгодно предлагать небольшие или нестандартные упаковки, если придется указывать высокую цену за килограмм. Это, в свою очередь, может ограничить выбор для потребителей, предпочитающих небольшие порции.