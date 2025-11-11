На кредитках поставят крест: правительство готовит сюрприз для любителей ставок

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:22
Экономика

Российское правительство дало "зелёный свет" предложению о введении ограничений на использование кредитных, корпоративных карт и заёмных средств индивидуальных предпринимателей для участия в азартных играх у букмекеров. 

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Законопроектные поправки

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности обсудила 10 ноября поправки в соответствующий законопроект, предусматривающие, помимо прочего, запрет на транзакции с использованием дебетовых карт, осуществляемые за счет овердрафта.

Статистика и мнение экспертов

По информации на начало июля текущего года, доля кредитных карт, применяемых для стандартных платежей, достигает 13,5% от общего числа используемых карт. По словам Алексея Войлукова, профессора РАНХиГС, специализирующегося на цифровых финансах, аналогичные пропорции использования счетов могут наблюдаться и в сфере азартных игр.

Оценка букмекеров

Однако представители букмекерских компаний выражают сомнения относительно результативности данной инициативы. По их мнению, существует возможность обналичивания кредитных средств через переводы на дебетовые карты, а также возникают технические трудности с определением типа используемой карты, согласно "Ъ".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
