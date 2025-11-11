Дальность меньше, но ближе к реальности: почему МС-21 приземлили

В сентябре 2025 года Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в структуру "Ростеха", представила обновлённую информацию о технических параметрах среднемагистрального самолета МС-21.

Фото: commons.wikimedia.org by Caughtin16k, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пассажирский самолёт МС-21-300

Согласно данным, опубликованным на сайте корпорации и изученным изданием "Ведомости", дальность полета версии МС-21-310 в двухклассной конфигурации, рассчитанной на 175 пассажиров, теперь составляет 3830 км. Ранее этот показатель составлял 5100 км. При этом максимальная взлётная масса самолета осталась неизменной — 85 тонн.

Эволюция характеристик: от проекта к реальности

Представитель "Ростеха" подчеркнул, что на данный момент на сайте ОАК представлены не теоретические характеристики перспективного проекта, каким МС-21 был еще несколько лет назад, а параметры реально существующего самолета, который находится на стадии летных испытаний, сертификации и готовится к поставкам авиакомпаниям.

Он также напомнил, что в техническом задании Минпромторга от 2009 года для модели МС-21-300 указывалась целевая дальность 3500 км при 180 пассажирах. По словам представителя "Ростеха", любой новый самолет претерпевает изменения в процессе эксплуатации и дальнейшей доработки.

Соответствие потребностям рынка

Представитель "Ростеха" отметил, что, учитывая, что 80% пассажиропотока в России приходится на маршруты протяженностью до 3000 км, текущая дальность МС-21 вполне отвечает запросам большинства авиаперевозчиков.

МС-21: возможности и перспективы

Источник "Ведомостей", знакомый с характеристиками самолёта, указал на то, что дальность в 3830 км позволит МС-21 совершать рейсы из Москвы в Новосибирск без дозаправки. Другой источник, представляющий крупную авиакомпанию, подчеркнул важность учета запаса топлива на случай возникновения нештатных ситуаций в районе аэропорта назначения.

Производственные планы и перспективы развития

Серийное производство МС-21 запланировано на 2026 год, а первые два самолета будут поставлены заказчикам до конца этого же года, как сообщил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.

К 2030 году корпорация планирует выйти на производство 36 самолетов в год. В настоящее время между лизинговой компанией "Авиакапитал-сервис" ("Ростех") и группой "Аэрофлот" заключен контракт на поставку 18 самолетов МС-21.

"Аэрофлот" также планирует подписать дополнительное соглашение еще на 90 таких лайнеров до конца 2025 года, как заявил генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский.