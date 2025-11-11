Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дом дышит, а окна задыхаются: плесень превращает уют в ловушку для здоровья
Почему силы обваливаются от лёгкой нагрузки: найден дыхательный след синдрома хронической усталости
От капли до катастрофы: гаражные проверки масла, которые губят мотор быстрее подделки
Маленькая кухня без жертв: гениальные решения, которые освободят место и сделают её стильной
Биовдохновение работает без устали: почему инженеры всё чаще крадут идеи у гекконов, китов и зимородков
Спагетти, которые прячутся под землёй: неаполитанский рецепт с секретным соусом из орехов и анчоусов
Вы больше не захотите ходить в салон, когда узнаете этот секрет педикюра
Рейтинг самых откровенных песен: какие хиты заставляют краснеть
Один вечер — и готово: как обработать погреб, чтобы ни мыши, ни плесень не добрались до запасов

Дальность меньше, но ближе к реальности: почему МС-21 приземлили

3:15
Экономика

В сентябре 2025 года Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в структуру "Ростеха", представила обновлённую информацию о технических параметрах среднемагистрального самолета МС-21.

Пассажирский самолёт МС-21-300
Фото: commons.wikimedia.org by Caughtin16k, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пассажирский самолёт МС-21-300

Согласно данным, опубликованным на сайте корпорации и изученным изданием "Ведомости", дальность полета версии МС-21-310 в двухклассной конфигурации, рассчитанной на 175 пассажиров, теперь составляет 3830 км. Ранее этот показатель составлял 5100 км. При этом максимальная взлётная масса самолета осталась неизменной — 85 тонн.

Эволюция характеристик: от проекта к реальности

Представитель "Ростеха" подчеркнул, что на данный момент на сайте ОАК представлены не теоретические характеристики перспективного проекта, каким МС-21 был еще несколько лет назад, а параметры реально существующего самолета, который находится на стадии летных испытаний, сертификации и готовится к поставкам авиакомпаниям.

Он также напомнил, что в техническом задании Минпромторга от 2009 года для модели МС-21-300 указывалась целевая дальность 3500 км при 180 пассажирах. По словам представителя "Ростеха", любой новый самолет претерпевает изменения в процессе эксплуатации и дальнейшей доработки.

Соответствие потребностям рынка

Представитель "Ростеха" отметил, что, учитывая, что 80% пассажиропотока в России приходится на маршруты протяженностью до 3000 км, текущая дальность МС-21 вполне отвечает запросам большинства авиаперевозчиков.

МС-21: возможности и перспективы

Источник "Ведомостей", знакомый с характеристиками самолёта, указал на то, что дальность в 3830 км позволит МС-21 совершать рейсы из Москвы в Новосибирск без дозаправки. Другой источник, представляющий крупную авиакомпанию, подчеркнул важность учета запаса топлива на случай возникновения нештатных ситуаций в районе аэропорта назначения.

Производственные планы и перспективы развития

Серийное производство МС-21 запланировано на 2026 год, а первые два самолета будут поставлены заказчикам до конца этого же года, как сообщил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.

К 2030 году корпорация планирует выйти на производство 36 самолетов в год. В настоящее время между лизинговой компанией "Авиакапитал-сервис" ("Ростех") и группой "Аэрофлот" заключен контракт на поставку 18 самолетов МС-21.

"Аэрофлот" также планирует подписать дополнительное соглашение еще на 90 таких лайнеров до конца 2025 года, как заявил генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Ботинки 60-х снова в моде: элегантность прошлого возвращается, превращая зиму 2026 в эпоху стиля
Красота и стиль
Ботинки 60-х снова в моде: элегантность прошлого возвращается, превращая зиму 2026 в эпоху стиля
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Домашние животные
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Оно выглядело как водоросли, пока не пошевелилось: древнее существо пробудилось у Комодо
Домашние животные
Оно выглядело как водоросли, пока не пошевелилось: древнее существо пробудилось у Комодо
Популярное
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг

Первый поезд из России по транспортному коридору "Север — Юг" в обход Азербайджана прибыл в Иран. Москва сделала ставку на более надёжных партнёров. 

В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин ЦРУ против MI-6: как конспирология формирует новые политические реалии Юрий Бочаров
Они не дышали, но двигались как живые: тайна байкальских пришельцев, о которой молчали десятилетиями
Гараж превращается в реанимацию: какой способ оживления АКБ действительно работает
Красноармейский котёл станет началом конца для ВСУ
Красноармейский котёл станет началом конца для ВСУ
Последние материалы
Биовдохновение работает без устали: почему инженеры всё чаще крадут идеи у гекконов, китов и зимородков
Спагетти, которые прячутся под землёй: неаполитанский рецепт с секретным соусом из орехов и анчоусов
Вы больше не захотите ходить в салон, когда узнаете этот секрет педикюра
Рейтинг самых откровенных песен: какие хиты заставляют краснеть
Один вечер — и готово: как обработать погреб, чтобы ни мыши, ни плесень не добрались до запасов
От рыбака до миллионера: рыбы которые могут обогатить своего владельца на целое состояние
Тренировки превращаются в бег по кругу: одна ошибка сводит на нет месяцы усилий
Диспетчеры без зарплаты, пассажиры без уверенности: что происходит с авиаперелётами в США
Шаман изменил своим принципам: в его образе появилось то, от чего он когда-то отказался
Клетчатка против штанги: кто на самом деле помогает мышцам восстанавливаться
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.