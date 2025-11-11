Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Не ходили на работу — премии не видать: Трамп устраивает денежную гонку в небе

Экономика

В период правительственного шатдауна президент США Дональд Трамп заявил о намерении сократить выплаты авиадиспетчерам, пропускающим рабочие смены. 

Американский лидер намерен премировать сотрудников, ежедневно выполнявших свои обязанности, суммой в размере 10 тысяч долларов, и одновременном уменьшении заработной платы тем, кто отказывался выходить на работу. Глава профсоюза авиадиспетчеров отреагировал на это, указав, что его сотрудников используют в качестве инструмента политической борьбы для скорейшего завершения шатдауна.

Ситуация в управлении воздушным движением

Представитель профсоюза подчеркнул, что система контроля воздушного движения, уже испытывающая перегрузки из-за приостановки финансирования правительства, находится под ещё большим давлением на фоне продолжающегося рекордного дефицита.

Отмены рейсов и уход диспетчеров

Федеральное авиационное управление было вынуждено отменить тысячи рейсов 8 и 9 ноября из-за нехватки финансирования. Кроме того, часть авиадиспетчеров, не получавших заработную плату почти месяц, перестали выходить на работу, ссылаясь на возросший уровень стресса и необходимость поиска дополнительных источников дохода.

Недовольство населения

Растёт недовольство общественности по поводу увеличения количества задержек и отмен авиарейсов в аэропортах США. Ожидается, что сбои в расписании будут только усугубляться и сохранятся даже после возобновления работы правительства, как сообщает РГ со ссылкой на axios. com.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
