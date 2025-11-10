Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Индия ждёт деликатесы из России: начало большой сделки в молочной и рыбной сфере

Экономика

Представители Россельхознадзора приняли участие в 93-й сессии Комитета по санитарным и фитосанитарным мерам (СФС-Комитет) Всемирной торговой организации, которая проходила в Женеве. В рамках мероприятия состоялись двусторонние переговоры с различными странами.

Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

Переговоры с Индией о поставках продукции

В ходе работы СФС-Комитета делегация российского ветеринарного ведомства провела встречу с представителями Совета экспортной инспекции и Министерства торговли и промышленности Индии. Представители Индии выразили заинтересованность в скорейшем получении результатов инспекции российских предприятий, занимающихся производством молочной и рыбной продукции.

Обсуждение вопросов сотрудничества и торговли

Российская сторона акцентировала внимание индийских коллег на важности оперативного предоставления необходимых материалов, запрошенных службой, для избежания неоправданных задержек в работе контролирующих органов обеих стран. Кроме того, обсуждался ход работы над соглашением о свободной торговле между ЕАЭС и Индией, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Перспективы расширения торговли

По оценке пресс-службы, встреча прошла в позитивной атмосфере, и обе стороны выразили готовность продолжать плодотворное сотрудничество и открывать доступ для сельхозпродукции на рынки друг друга.

Ранее российские эксперты высказывались о перспективности индийского рынка для экспорта рыбной продукции, подчеркивая необходимость устранения тарифных ограничений. Согласно анализу ВАРПЭ, при условии обнуления таможенных пошлин, Россия сможет получить конкурентное преимущество при поставках в Индию замороженных тихоокеанских лососей, сардин, трески, кальмаров и рыбной муки. Потенциальный объем экспорта этой продукции может составить более 18 тыс. тонн, что эквивалентно стоимости более 20 млн долларов, сообщает Fishnews.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
