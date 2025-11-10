ЦБ держит интригу: быть или не быть снижению ключевой ставки

Для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Центральному банку необходимо удостовериться, что инфляционные процессы не закрепятся на уровнях, превышающих целевой показатель к 2026 году. Об этом заявила руководитель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Деньги

Нейтральный прогноз

Как отметила Набиуллина на пресс-конференции, ближайшее заседание совета директоров (19 декабря) не имеет заранее определённого решения о дальнейшем снижении ставки.

Возможные сценарии

Глава Банка России акцентировала внимание на том, что в прогнозе регулятора рассматриваются два варианта развития событий: как дальнейшее понижение ключевой ставки в декабре, так и сохранение ее на текущем уровне, сообщает "Ъ".

Предыдущее решение

На заседании, состоявшемся 24 октября, Центробанк принял решение о снижении ключевой ставки на 0,5%, установив ее на уровне 16,5% годовых.

Также регулятор скорректировал прогноз по срокам достижения целевого уровня инфляции: теперь ожидается, что инфляция достигнет значений 4-5% в 2026 году, а целевой показатель в 4% будет достигнут в 2027 году и в последующие периоды.