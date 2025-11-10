Капризы погоды больше не страшны: Россия делает ставку на новые сорта с уникальными свойствами

На совещании с участием заместителей премьер-министр Михаил Мишустин объявил о новых мерах поддержки для российских сельхозпроизводителей.
С начала 2026 года фермеры получат возможность претендовать на дополнительное финансирование научно-технических проектов, включая разработку новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. Эксперты считают, что это позволит вывести устойчивые к неблагоприятным погодным условиям сорта и повысить качество продукции. Планируется возмещать до 50% затрат на селекционные исследования, пишет URA.RU.
Власти также уточнили порядок субсидирования элитного семеноводства и овощеводства в защищенном грунте, особенно в регионах с суровым климатом, таких как Магаданская область и Чукотский автономный округ.
Агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Вячеслав Маслов отметил, что курс на выведение новых сортов направлен на повышение продовольственной безопасности страны. Это позволит выращивать урожай в различных климатических зонах. Метод интродукции, то есть введение культур в новые регионы, уже доказал свою эффективность.
Уже есть примеры успешной адаптации южных культур к северным условиям, например, выращивание яблок и винограда в регионах с недостатком солнечного света. Кроме того, появляются новые возможности для выращивания грецких орехов даже в Ленинградской области.
Исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей России Алексей Красильщиков подчеркнул, что новые сорта будут отличаться высокими вкусовыми качествами и питательной ценностью.
