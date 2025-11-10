Дизельный шторм над Украиной: логистика трещит, цены взлетают, санкции душат рынок

Недавние меры, направленные на запрет поставок нефтепродуктов из румынской Констанцы без проверки на происхождение топлива, привели к значительному сокращению импорта дизельного топлива на Украину и повышению цен, пишет EADaily.

В итоге Киев был вынужден отказаться от санкций против терминала, через который поступает индийский дизель, использующий российскую нефть.

Эмоциональная неделя и "волшебное письмо"

На протяжении недели эксперты и участники рынка ожидали "волшебного письма" из Энергетической таможни, которое должно было разблокировать поставки. В это время рынок испытывал дефицит предложения, что вызвало панику среди участников. Однако в итоге поставки из Румынии были разблокированы, и венгерские компании получили освобождение от американских санкций на год.

Проблемы на украинском рынке

Кременчугский НПЗ, пострадавший от российских атак, не смог восстановить свои мощности, и в начале многие не ощутили влияния санкций на румынский терминал. Однако сейчас эксперты предупреждают, что замещение 25% объёма производства является серьёзной проблемой.

Окно возможностей: проблемы с поставками

В октябре украинский рынок столкнулся с несколькими проблемами: приостановка поставок из Словакии и Литвы, перегрузка на железной дороге и отсутствие Кременчуга усугубило ситуацию. Дополнительные трудности возникли в сербском направлении, где антироссийские санкции остановили местный НПЗ. В результате спрос на дизель вырос на традиционных рынках для Украины.

Логистические сложности и нехватка водителей

С поставками по Дунаю возникли затруднения, так как большая часть индийского импорта была направлена в Сербию, где наблюдается дефицит нефтепродуктов. Кроме того, нехватка водителей, вызванная принудительной украинской мобилизацией, также ограничивает рост импорта.

Перспективы рынка дизельного топлива

По словам основателя Martin Trade Владимира Порайко, рынок в ноябре сократился значительно сильнее, чем в октябре, и текущие логистические проблемы мешают улучшению ситуации. Несмотря на это, он считает, что рынок будет восстановлен, хотя это займёт больше времени.