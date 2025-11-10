Европа откупоривает винный пакет реформ — и рискует выкорчевать вековые традиции

5:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европейское виноделие готовится к масштабным переменам. Комитет по сельскому хозяйству Европейского парламента (COMAGRI) одобрил пакет поправок к реформе Общей организации рынка (CMO) в винодельческом секторе — инициативу, получившую неофициальное название "винный пакет". Новый документ обещает повысить поддержку производителей, стимулировать экспорт и упростить бюрократические процедуры, связанные с цифровыми этикетками. Однако не все игроки рынка восприняли изменения с энтузиазмом.

Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дегустация вина

Новые правила для винного сектора

Основное направление реформы — увеличение объёма финансовой помощи винодельческим хозяйствам из средств CMO. Теперь эти фонды можно будет использовать не только для маркетинговых и технологических проектов, но и для более радикальных мер, таких как дистилляция избыточного вина и выкорчевка виноградников. Это должно помочь отрасли адаптироваться к перепроизводству и снижению потребления вина в Европе.

Дополнительно упрощается процесс цифровизации этикеток: производители смогут использовать QR-коды и онлайн-информацию вместо громоздких бумажных описаний состава и происхождения. Это решение особенно важно для экспортёров, поскольку упрощает выход продукции на внешние рынки.

Поддержка экспорта вырастет

Одним из самых заметных нововведений станет повышение доли финансирования проектов по продвижению европейских вин за рубежом: теперь субсидии из фонда CMO покроют до 80% затрат, тогда как раньше — лишь половину. Это позволит европейским брендам активнее участвовать в международных выставках и рекламных кампаниях, в том числе в Азии и Северной Америке, где спрос на премиальные вина растёт.

Мнения отраслевых ассоциаций

Реакция профессионального сообщества на решение COMAGRI оказалась неоднозначной. Итальянская Федерация промышленных производителей и экспортеров вин Federvini поддержала принятые поправки, отметив их положительное влияние на развитие отрасли.

"Мы приветствуем упрощение этикеток, повышение уровня поддержки и возможность переносить неиспользованные средства на следующий год", — заявили в Federvini.

В то же время представители Unione Italiana Vini (UIV) выразили сомнение в эффективности некоторых пунктов программы. Главный предмет споров — финансирование выкорчевки и дистилляции без выделения дополнительного бюджета.

"Это решение возвращает нас на 15 лет назад. Парламент предлагает оборонительную меру, уже неудачно применённую в 2009 году с расходами в €1 млрд, что рискует отвлечь средства от развития", — заявил президент UIV Ламберто Фрескобальди.

UIV настаивает, что стратегия поддержки должна стимулировать рыночный рост, а не служить механизмом социального страхования отрасли.

Законодательный путь и ожидания

Одобрение COMAGRI — лишь промежуточный этап в законодательном процессе. Пленарное голосование Европарламента назначено на 12-13 ноября 2025 года. После него начнутся трёхсторонние переговоры между Европейской комиссией, Советом ЕС и парламентским комитетом. Старт обсуждений запланирован на 4 декабря 2025 года.

Если предложения будут утверждены, страны-члены ЕС смогут быстрее и гибче распределять ресурсы между программами поддержки винодельческих хозяйств, включая модернизацию оборудования, продвижение экспорта и меры по стабилизации рынка.

Исторический контекст: как реформировался CMO

В 2008–2009 годах ЕС уже пытался снизить перепроизводство вина через программу выкорчевки. Тогда на неё потратили около €1 млрд, но эффект оказался временным. В 2013 году был принят единый регламент CMO, объединивший все сельскохозяйственные рынки, включая винодельческий. В 2021 году в рамках "Зелёного курса" ЕС внимание сместилось к устойчивости и цифровизации — именно эти принципы заложены и в новом "винном пакете".

А что если…

Если парламент утвердит пакет без изменений, уже к 2026 году винодельческие регионы смогут запускать новые программы продвижения и цифровизации продукции. Однако при отсутствии дополнительных инвестиций в инновации существует риск, что часть производителей воспользуется мерами лишь для компенсации убытков, а не для развития.

Интересные факты

Италия, Франция и Испания вместе производят более 60% мирового объёма вина. В ЕС активно обсуждается внедрение "углеродных этикеток", где будет указываться климатический след бутылки.