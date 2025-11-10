Европа откупоривает винный пакет реформ — и рискует выкорчевать вековые традиции

Европейское виноделие готовится к масштабным переменам. Комитет по сельскому хозяйству Европейского парламента (COMAGRI) одобрил пакет поправок к реформе Общей организации рынка (CMO) в винодельческом секторе — инициативу, получившую неофициальное название "винный пакет". Новый документ обещает повысить поддержку производителей, стимулировать экспорт и упростить бюрократические процедуры, связанные с цифровыми этикетками. Однако не все игроки рынка восприняли изменения с энтузиазмом.
Основное направление реформы — увеличение объёма финансовой помощи винодельческим хозяйствам из средств CMO. Теперь эти фонды можно будет использовать не только для маркетинговых и технологических проектов, но и для более радикальных мер, таких как дистилляция избыточного вина и выкорчевка виноградников. Это должно помочь отрасли адаптироваться к перепроизводству и снижению потребления вина в Европе.
Дополнительно упрощается процесс цифровизации этикеток: производители смогут использовать QR-коды и онлайн-информацию вместо громоздких бумажных описаний состава и происхождения. Это решение особенно важно для экспортёров, поскольку упрощает выход продукции на внешние рынки.
Одним из самых заметных нововведений станет повышение доли финансирования проектов по продвижению европейских вин за рубежом: теперь субсидии из фонда CMO покроют до 80% затрат, тогда как раньше — лишь половину. Это позволит европейским брендам активнее участвовать в международных выставках и рекламных кампаниях, в том числе в Азии и Северной Америке, где спрос на премиальные вина растёт.
Реакция профессионального сообщества на решение COMAGRI оказалась неоднозначной. Итальянская Федерация промышленных производителей и экспортеров вин Federvini поддержала принятые поправки, отметив их положительное влияние на развитие отрасли.
"Мы приветствуем упрощение этикеток, повышение уровня поддержки и возможность переносить неиспользованные средства на следующий год", — заявили в Federvini.
В то же время представители Unione Italiana Vini (UIV) выразили сомнение в эффективности некоторых пунктов программы. Главный предмет споров — финансирование выкорчевки и дистилляции без выделения дополнительного бюджета.
"Это решение возвращает нас на 15 лет назад. Парламент предлагает оборонительную меру, уже неудачно применённую в 2009 году с расходами в €1 млрд, что рискует отвлечь средства от развития", — заявил президент UIV Ламберто Фрескобальди.
UIV настаивает, что стратегия поддержки должна стимулировать рыночный рост, а не служить механизмом социального страхования отрасли.
Одобрение COMAGRI — лишь промежуточный этап в законодательном процессе. Пленарное голосование Европарламента назначено на 12-13 ноября 2025 года. После него начнутся трёхсторонние переговоры между Европейской комиссией, Советом ЕС и парламентским комитетом. Старт обсуждений запланирован на 4 декабря 2025 года.
Если предложения будут утверждены, страны-члены ЕС смогут быстрее и гибче распределять ресурсы между программами поддержки винодельческих хозяйств, включая модернизацию оборудования, продвижение экспорта и меры по стабилизации рынка.
В 2008–2009 годах ЕС уже пытался снизить перепроизводство вина через программу выкорчевки. Тогда на неё потратили около €1 млрд, но эффект оказался временным.
В 2013 году был принят единый регламент CMO, объединивший все сельскохозяйственные рынки, включая винодельческий.
В 2021 году в рамках "Зелёного курса" ЕС внимание сместилось к устойчивости и цифровизации — именно эти принципы заложены и в новом "винном пакете".
Если парламент утвердит пакет без изменений, уже к 2026 году винодельческие регионы смогут запускать новые программы продвижения и цифровизации продукции. Однако при отсутствии дополнительных инвестиций в инновации существует риск, что часть производителей воспользуется мерами лишь для компенсации убытков, а не для развития.
Италия, Франция и Испания вместе производят более 60% мирового объёма вина.
В ЕС активно обсуждается внедрение "углеродных этикеток", где будет указываться климатический след бутылки.
