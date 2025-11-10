Платон идёт в регионы: новый удар по кошельку водителей или благо для дорог

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

В настоящее время проводится дальнейшее изучение целесообразности распространения действия системы "Платон", взимающей плату с грузовых автомобилей тяжелее 12 тонн за использование федеральных трасс, на дороги регионального уровня.

Трасса Нева М11
Фото: avtodor-tr.ru by Автодор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Трасса Нева М11

Подтверждением тому служит опубликованный на портале госзакупок конкурс на создание финансово-экономической модели, оценивающей возможные последствия расширения.

Информация о заказчике услуги

Заказчиком данных исследований выступает ФКУ "Дороги России", подведомственное Федеральному дорожному агентству (Росавтодор), которое, в свою очередь, находится под контролем Министерства транспорта Российской Федерации.

Предмет закупки: разработка финансовой модели

Предметом закупки является оказание консультационных услуг, направленных на формирование финансово-экономической модели, которая позволит оценить создание и функционирование системы взимания платы. Данная система будет учитывать возмещение ущерба, наносимого транспортными средствами массой более 12 тонн дорогам регионального, межмуниципального и местного значения, входящим в опорную сеть автомобильных дорог, пишет РГ.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
