Инвестор выбирает предсказуемость: закрытые фонды строят доходность на аренде и сроках

Инвестиционный рынок России за последние годы пережил фундаментальные перемены. После 2022 года инвесторы оказались в новой финансовой реальности: зарубежные активы стали недоступны, а привычные инструменты потеряли надёжность. На смену пришли паевые инвестиционные фонды — механизмы коллективного вложения, которые открыли частным инвесторам дорогу к более гибким и структурированным стратегиям.
Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) — это способ объединить средства многих людей для инвестирования под управлением профессиональной компании. Управляющая компания распоряжается активами пайщиков в их интересах, а долю в фонде подтверждает именной пай — ценная бумага, которая отражает долю собственности в общем капитале.
Главное преимущество ПИФов в том, что они позволяют получить доступ к профессиональному управлению без необходимости самостоятельно разбираться в нюансах рынка. В отличие от банковского вклада, доходность ПИФа может быть выше, а благодаря коллективному подходу снижаются издержки и риски.
"ПИФ представляет собой "оболочку" для коллективного капитала, позволяющую эффективнее управлять средствами, чем это мог бы сделать отдельный инвестор", — отметил партнёр и коммерческий директор Михаил Костромин.
На российском рынке сформировались четыре категории ПИФов, каждая из которых решает разные задачи.
Биржевые (БПИФ) — покупаются и продаются на бирже, отличаются высокой ликвидностью.
Открытые (ОПИФ) — позволяют в любой момент купить или продать пай.
Интервальные (ИПИФ) — операции с паями проводятся только в определённые периоды.
Закрытые (ЗПИФ) — создаются под конкретный проект, например под строительство или аренду недвижимости.
БПИФы стали аналогом международных ETF и быстро завоевали популярность благодаря простоте и прозрачности. Их паи обращаются на бирже, а структура обычно повторяет известные индексы вроде Мосбиржи или РТС. До 2022 года многие инвесторы использовали БПИФы для вложений в зарубежные активы — например, следовали за индексом S&P 500.
Февраль 2022 года стал переломным моментом: после блокировки иностранных активов внимание инвесторов резко сместилось к внутреннему рынку. Закрытые паевые инвестиционные фонды вышли на первый план — в них стали направлять капитал как частные, так и корпоративные инвесторы.
Согласно данным Банка России, с марта 2022 по март 2025 года количество владельцев ЗПИФов выросло более чем в 20 раз. Для сравнения: у биржевых фондов прирост составил около 135 %, у открытых — лишь 2 %.
ЗПИФы — инструмент для тех, кто предпочитает долгосрочные и материальные вложения. Фонд создаётся под конкретный проект: покупку здания, строительство жилого комплекса, развитие логистического центра. После того как нужная сумма собрана, фонд "закрывается", и выйти из него можно только продав пай на вторичном рынке.
Ключевая особенность: недвижимость в России может входить исключительно в состав ЗПИФов. Именно поэтому большая часть их активов сосредоточена в этом секторе.
Срок жизни фонда варьируется от 3 до 15 лет. Некоторые собирают деньги под стратегию, например, под покупку складских помещений, а часть средств временно размещают в облигациях или депозитах.
Росту популярности ЗПИФов способствовала и отмена минимального порога входа в 2023 году: раньше для неквалифицированных инвесторов требовалось от 100 тысяч рублей, теперь стоимость пая устанавливает сам фонд.
"Локализация портфеля обеспечивает инвесторам большую предсказуемость в условиях санкционного давления", — подчеркнул Михаил Костромин.
|Тип фонда
|Ликвидность
|Доходность
|Доступность
|Основные активы
|БПИФ
|Высокая
|Средняя
|Широкая
|Акции, индексы
|ОПИФ
|Высокая
|Низкая-средняя
|Максимальная
|Акции, облигации
|ИПИФ
|Средняя
|Средняя-высокая
|Для профинвесторов
|Акции, облигации
|ЗПИФ
|Низкая
|Высокая
|С 2023 г. шире
|Недвижимость, проекты
Миф 1. ПИФы гарантируют доход выше банковских вкладов.
Правда. доходность зависит от рынка и управления, а не от обещаний.
Миф 2. ЗПИФ — инструмент только для миллионеров.
Правда. после 2023 года паи стали доступны розничным инвесторам.
Миф 3. Инвестировать в фонды сложно.
Правда. всё больше УК предлагают онлайн-платформы с автоматическим подбором фондов.
Можно ли потерять вложенные средства?
Да, если рынок падает или стратегия фонда неудачна. ПИФы не дают гарантии доходности.
Современный рынок коллективных инвестиций стал сложнее, но и зрелее. Инвесторы выбирают инструменты не по обещаниям, а по стратегии и прозрачности. Эра простых решений осталась в прошлом — теперь успех зависит от осознанности и дисциплины.
