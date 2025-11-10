Инвестор выбирает предсказуемость: закрытые фонды строят доходность на аренде и сроках

Инвестиционный рынок России за последние годы пережил фундаментальные перемены. После 2022 года инвесторы оказались в новой финансовой реальности: зарубежные активы стали недоступны, а привычные инструменты потеряли надёжность. На смену пришли паевые инвестиционные фонды — механизмы коллективного вложения, которые открыли частным инвесторам дорогу к более гибким и структурированным стратегиям.

От вкладов к коллективным инвестициям

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) — это способ объединить средства многих людей для инвестирования под управлением профессиональной компании. Управляющая компания распоряжается активами пайщиков в их интересах, а долю в фонде подтверждает именной пай — ценная бумага, которая отражает долю собственности в общем капитале.

Главное преимущество ПИФов в том, что они позволяют получить доступ к профессиональному управлению без необходимости самостоятельно разбираться в нюансах рынка. В отличие от банковского вклада, доходность ПИФа может быть выше, а благодаря коллективному подходу снижаются издержки и риски.

"ПИФ представляет собой "оболочку" для коллективного капитала, позволяющую эффективнее управлять средствами, чем это мог бы сделать отдельный инвестор", — отметил партнёр и коммерческий директор Михаил Костромин.

Типы паевых фондов

На российском рынке сформировались четыре категории ПИФов, каждая из которых решает разные задачи.

Биржевые (БПИФ) — покупаются и продаются на бирже, отличаются высокой ликвидностью. Открытые (ОПИФ) — позволяют в любой момент купить или продать пай. Интервальные (ИПИФ) — операции с паями проводятся только в определённые периоды. Закрытые (ЗПИФ) — создаются под конкретный проект, например под строительство или аренду недвижимости.

Эпоха биржевых фондов

БПИФы стали аналогом международных ETF и быстро завоевали популярность благодаря простоте и прозрачности. Их паи обращаются на бирже, а структура обычно повторяет известные индексы вроде Мосбиржи или РТС. До 2022 года многие инвесторы использовали БПИФы для вложений в зарубежные активы — например, следовали за индексом S&P 500.

Смена парадигмы

Февраль 2022 года стал переломным моментом: после блокировки иностранных активов внимание инвесторов резко сместилось к внутреннему рынку. Закрытые паевые инвестиционные фонды вышли на первый план — в них стали направлять капитал как частные, так и корпоративные инвесторы.

Согласно данным Банка России, с марта 2022 по март 2025 года количество владельцев ЗПИФов выросло более чем в 20 раз. Для сравнения: у биржевых фондов прирост составил около 135 %, у открытых — лишь 2 %.

Закрытые фонды: недвижимость и предсказуемость

ЗПИФы — инструмент для тех, кто предпочитает долгосрочные и материальные вложения. Фонд создаётся под конкретный проект: покупку здания, строительство жилого комплекса, развитие логистического центра. После того как нужная сумма собрана, фонд "закрывается", и выйти из него можно только продав пай на вторичном рынке.

Ключевая особенность: недвижимость в России может входить исключительно в состав ЗПИФов. Именно поэтому большая часть их активов сосредоточена в этом секторе.

Срок жизни фонда варьируется от 3 до 15 лет. Некоторые собирают деньги под стратегию, например, под покупку складских помещений, а часть средств временно размещают в облигациях или депозитах.

Росту популярности ЗПИФов способствовала и отмена минимального порога входа в 2023 году: раньше для неквалифицированных инвесторов требовалось от 100 тысяч рублей, теперь стоимость пая устанавливает сам фонд.

"Локализация портфеля обеспечивает инвесторам большую предсказуемость в условиях санкционного давления", — подчеркнул Михаил Костромин.

Сравнение типов ПИФов

Тип фонда Ликвидность Доходность Доступность Основные активы БПИФ Высокая Средняя Широкая Акции, индексы ОПИФ Высокая Низкая-средняя Максимальная Акции, облигации ИПИФ Средняя Средняя-высокая Для профинвесторов Акции, облигации ЗПИФ Низкая Высокая С 2023 г. шире Недвижимость, проекты

Мифы и правда

Миф 1. ПИФы гарантируют доход выше банковских вкладов.

Правда. доходность зависит от рынка и управления, а не от обещаний.

Миф 2. ЗПИФ — инструмент только для миллионеров.

Правда. после 2023 года паи стали доступны розничным инвесторам.

Миф 3. Инвестировать в фонды сложно.

Правда. всё больше УК предлагают онлайн-платформы с автоматическим подбором фондов.

Часто задаваемый вопрос

Можно ли потерять вложенные средства?

Да, если рынок падает или стратегия фонда неудачна. ПИФы не дают гарантии доходности.

Новая реальность инвестора

Современный рынок коллективных инвестиций стал сложнее, но и зрелее. Инвесторы выбирают инструменты не по обещаниям, а по стратегии и прозрачности. Эра простых решений осталась в прошлом — теперь успех зависит от осознанности и дисциплины.