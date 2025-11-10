Рецепт больших продаж известен: американская сеть магазинов Target внедряет новые правила

В преддверии праздничного сезона американская сеть магазинов Target поставила перед своими сотрудниками задачу создавать торжественную атмосферу для покупателей.
Ритейлер внедрил инструкции, обязывающие персонал магазинов демонстрировать доброжелательность: улыбаться, поддерживать зрительный контакт и приветствовать посетителей, если дистанция сокращается до трёх метров.
Более того, в обновлённом руководстве указано, что при приближении клиента на расстояние менее метра двадцати, работник обязан поинтересоваться, требуется ли посетителю помощь или просто узнать, как у него дела.
Эта инициатива, получившая название "Программа 10-4", представляет собой последнюю попытку руководства повысить качество обслуживания, которое должно увеличить объём продаж. Подобные практики уже давно используются другими крупными игроками рынка, такими как Walmart и Disney.
Пушистые шапки из 90-х возвращаются и обещают стать главным трендом зимы 2025 — почему именно они заменят привычные бини.