Рецепт больших продаж известен: американская сеть магазинов Target внедряет новые правила

1:05
Экономика

В преддверии праздничного сезона американская сеть магазинов Target поставила перед своими сотрудниками задачу создавать торжественную атмосферу для покупателей.

Target T-1849
Фото: commons.wikimedia.org by Изначально этот файл был загружен участником, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Target T-1849

Внедрение инструкций перед праздниками

Ритейлер внедрил инструкции, обязывающие персонал магазинов демонстрировать доброжелательность: улыбаться, поддерживать зрительный контакт и приветствовать посетителей, если дистанция сокращается до трёх метров.

Более того, в обновлённом руководстве указано, что при приближении клиента на расстояние менее метра двадцати, работник обязан поинтересоваться, требуется ли посетителю помощь или просто узнать, как у него дела.

Повышение продаж через позитивный клиентский опыт

Эта инициатива, получившая название "Программа 10-4", представляет собой последнюю попытку руководства повысить качество обслуживания, которое должно увеличить объём продаж. Подобные практики уже давно используются другими крупными игроками рынка, такими как Walmart и Disney.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
