Раритет из кармана: почему обычные купюры из Петрозаводска оценили в целое состояние

В Петрозаводске выставлены на продажу необычные денежные знаки, оценённые в астрономические суммы.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Купюры за миллионы

За купюру номиналом 200 рублей местный житель запрашивает 222 миллиона рублей.

В дополнение к этому, он предлагает приобрести десятирублёвую банкноту с "историческим" номером за немыслимую цену — 30 миллионов 41 тысячу 945 рублей.

"Представленная к продаже банкнотa "Гранд Эффект — Отражение Императopa", c номером АА 22222 2017 имеет уникальнейший эффект цифp. Который удивительным, образом, подобнo зеркальному шлейфу или отражению, отобразил символически знаковый, официальный год печати нa фабрике Гознакa в Москвe (2017)", — говорится в объявлении.

Знаменательная дата в серийном номере

По словам владельца, в серийном номере (ЬЗ 0041945) этой десятирублёвки закодирована дата — 30 апреля 1945 года. Именно в этот день советские солдаты водрузили Знамя Победы над Рейхстагом.

Продавец уверен в уникальности данного экземпляра. Он утверждает, что сочетание букв и цифр превращает обычную купюру в раритет, который соединяет наше время с одним из ключевых моментов в истории человечества, сообщает karelinform.ru.