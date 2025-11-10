Поддержка промышленности обернулась ударом по кошелькам: что скрывается за технологическим сбором

Введение технологического сбора неизбежно приведет к росту цен, поскольку производители переложат дополнительные издержки на покупателей. Об этом Pravda.Ru рассказал экономист, финансовый аналитик, публицист и общественный деятель Александр Лежава.

Фото: mvideo.ru by ООО "М.видео Менеджмент", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бытовая техника на продаже в магазине М.Видео

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что правительство РФ одобрило введение технологического сбора на некоторые категории электронной продукции. Мера направлена на защиту отечественной промышленности и повышение конкурентоспособности российских производителей.

Лежава отметил, что технологический сбор окажет заметное влияние на розничные цены и может привести к подорожанию электроники. По его словам, производители неизбежно заложат дополнительные расходы в стоимость своей продукции, что отразится на конечном потребителе. При этом масштаб роста цен будет зависеть от размера установленных ставок.

"Дополнительные расходы производителей неизбежно будут переложены на плечи конечных потребителей. Величина эффекта зависит от размера сбора — для каждого товара он будет определяться индивидуально. Если речь идет о ставке до пяти тысяч рублей, то для дешевых товаров это может быть критично, а для дорогих — практически незаметно", — пояснил он.

Экономист подчеркнул, что вопрос необходимости нового сбора остается открытым. Он напомнил, что в финансовой системе уже сосредоточены значительные резервы, которых достаточно для поддержки промышленности. По мнению Лежавы, решение об установлении технологического сбора продиктовано не столько экономическими, сколько фискальными соображениями.

"Технологический сбор, так же как и утильсбор, — это дополнительные налоги. Государство сейчас ищет любые способы для того, чтобы собрать больше денег и сократить бюджетный дефицит. При этом в банковской системе уже находятся десятки триллионов рублей, которых вполне достаточно для развития промышленности", — заключил Лежава.